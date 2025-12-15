O video gündem olmuştu! Avukatı servetini açıkladı: 20 evi gerçekten var mı?

Haberler

Güncelleme:
Bir emlakçının yaptığı ev turu sırasında, Özcan Deniz'in yaklaşık 20 gayrimenkule sahip olduğu iddiası gündeme gelerek magazin dünyasında büyük yankı uyandırdı. Deniz, servetiyle ilgili ortaya atılan iddialara avukatı aracılığıyla yanıt verdi. İddiaların gerçeği yansıtmadığını belirten ve mal varlığını da açıklayan şarkıcı hukuki süreci başlattığını duyurdu.

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz, ağabeyi Ercan Deniz ile yaşadığı sorunlarla uzun süredir magazin gündeminde yer alıyor. 53 yaşındaki sanatçı, aynı zamanda menajerliğini de yapan ağabeyiyle bazı anlaşmazlıklar yaşamıştı.

Son olarak bir emlakçının yaptığı ev turu sırasında, Özcan Deniz'in yaklaşık 20 gayrimenkule sahip olduğu iddiası gündeme gelerek magazin dünyasında büyük yankı uyandırdı. Yayınlanan görüntüler sonrası gözler ünlü sanatçıya çevrildi.

AVUKATI ARACILIĞIYLA AÇIKLAMA YAPTI

Ortaya atılan bu iddiaların ardından Deniz, yayılan videoyla ilgili hukuki süreci başlattığını açıkladı. Sanatçının avukatı Ahmet Başçı aracılığıyla yapılan açıklamada, söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığı vurgulandı. Deniz'in üstüne kayıtlı 1 adet ev ve 1 adet arsa olduğunu belirten Başçı, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Müvekkil sayın Özcan Deniz hakkında son günlerde çeşitli sosyal medya platformları ve basın organlarında paylaşılan videolarda, müvekkilin isim ve şöhreti kullanılarak gerçeğe aykırı, yanıltıcı ve kişilik haklarını ihlal edici açıklamalarda bulunulduğu tespit edilmiştir. Bu açıklamalar üzerinden bazı kişilerce haksız şekilde maddi menfaat elde etme amacı güdüldüğü de açıkça anlaşılmaktadır. Söz konusu videolarda yer alan kişiler, müvekkilin bir dönem ilgili konutta ikamet etmiş olmasını gerekçe ederek, müvekkilin ismini kullanmak suretiyle aynı sitedeki daireleri sosyal medya fenomenlerine ve kamuoyunca tanınan kişilere kiralama veya satma yönünde girişimlerde bulunmaktadır. Bu durum, müvekkilin adının ve itibarının ticari kazanç sağlamak amacıyla kötüye kullanılmasına açık bir örnek teşkil etmektedir. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi zorunluluğu çerçevesinde aşağıdaki hususların açıklanması gereği hasıl olmuştur: Videolarda yer alan; 'Müvekkilin bir siteyi tamamıyla satın aldığı, 20'ye yakın taşınmazın sahibi olduğu veya bu nedenle konuttan ayrıldığı' yönündeki beyanlar tamamen müvekkil Özcan Deniz'in marka değeri kullanılarak üçüncü kişilerin haksız kazanç elde edilmesi ve bu yolla zenginleşme gayesi taşımaktadır. Daha önce kamuoyuna da yansıdığı üzere, müvekkilin üzerine kayıtlı 1 adet evi, 1 adet arsası olup, aile üyeleriyle de çeşitli taşınmazların mülkiyeti konusunda hukuki ihtilaflar yaşamaktadır."

Ceylan Yıldız
