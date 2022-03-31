O Görüntülere İlişkin Açıklama Geldi

Charles King'in "Midnight At The Pera Palace" kitabından uyarlanan, başrollerinde Hazal Kaya, Tansu Biçer ve Selahattin Paşalı'nın yer aldığı Pera Palas'ta Gece Yarısı, 3 Mart 2022'de Netflix'de yayına girmişti.

3 Mart'ta ilk sezonuyla ekrana gelen Pera Palas'ta Gece Yarısı'nın toplam izlenme sayısı şimdiden 25 milyon saati (25,470,000) geçti.

YOĞUN İLGİ SONRASI OTELDEN İLK AÇIKLAMA

Pera Palace Hotel'in Satış ve Pazarlama Direktörü Barış Atik, Arif Hür'e konuştu.

Atik, "Otelimize film sonrasında bir ilginin olduğu doğrudur, otelimiz doluluk oranlarına pozitif katkısı olmuştur. Otelimizi ziyaret etme fırsatı olmayan ve geçmişinden haberdar olmayan yerli ve yabancı tüm ziyaretcileri memnuniyetle karşılyor ve gösterdikleri ilgiden mutluluk duyuyoruz" dedi.

"ATATÜRK MÜZE ODASINI GÖRMEYE DE GELİYORLAR"

Sözlerini sürdüren Atik, "Otelimize günlük ortalama 350-400 kişi Atatürk müze odamızı ve müsait olan genel alanlarımızı görebilmek üzere ziyarete geliyor" ifadelerini kullandı.

Atik, "Oda fiyatlarımız güncel kur fiyatlarını baz alırsak 3 bin ile 24 bin 500 TL arasında değişiyor" dedi.

PERA PALAS'TA GECE YARISI KONUSU NE?

Dizi, genç bir gazeteci olan Esra'nın İstanbul'daki efsanevi Pera Palas Oteli ile karşılaşmasını konu alıyor. Otel hakkında yazı yazmak üzere görevlendirilen Esra, yanlışlıkla tarihi odalardan birinin 1919 yılına açılan bir kapı olduğunu keşfeder.

Böylece, geçmişe doğru bir yolculuk yapar ve modern Türkiye'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e karşı düzenlenen siyasi bir komplonun ortasına düşer. Artık Esra, kurnaz otel müdürü Ahmet ile birlikte Türkiye tarihinin akışını ve geleceğini korumak zorundadır.

Fakat, Esra, İstanbul'un en çılgın kulübünün sahibi, yakışıklı ve gizemli Halit ile tanışır tanışmaz, 1919 İstanbul'unda hiçbir şeyin göründüğü gibi olmadığını ve kimsenin aslında söylediği kişi olmadığını anlar.

PERA PALAS'TA GECE YARISI HANGİ KİTAPTAN UYARLAMA?

Netflix'in iddialı dizisi Pera Palas'ta Gece Yarısı dizisi, yazar Charles King'in 'Midnight at the Pera Palace' adlı ödüllü kitabından uyarlandı.

PERA PALACE HOTEL'İN TARİHİ

Pera Palas Oteli'nin tarihi 19. yüzyıla kadar uzanıyor. Avrupa'nın efsane tren hattı Orient Express, 1888 yılında Paris-İstanbul seferlerine başladığında, İstanbul'da Orient Express yolcularının alışkın oldukları yüksek standartlı bir otel yoktu. Bu boşluk Pera Palas ile giderildi.

1892 yılında çalışmalara başlanan otel, 1895 yılında açılış balosu ile resmen hizmete girdi. Pera Palas Oteli, Haliç'in muhteşem manzarasını gören, kültürel faaliyetleri ve sosyal aktiviteleri nedeniyle 'küçük Avrupa' olarak biliniyordu.

Pera Palace Hotel'in Ünlü Konukları

Başta Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere İsmet İnönü, Kral VIII. Edward, Kraliçe II. Elizabeth, Avusturya-Macaristan İmparatoru Franz Joseph, Şah Rıza Pehlevi, Yugoslavya Devlet Başkanı Tito, General Franz von Papen, Zsa Zsa Gabor, Greta Garbo, Sarah Bernhardt, Alfred Hitchcock, Pierre Loti, Jacqueline Kennedy, Ernest Hemingway, Ninette de Valois, Mata Hari, Cicero ve Mikis Theodorakis Pera Palace Hotel'de konaklayan misafirler arasında yer aldı.

Pera Palace Hotel'in en ünlü konuklarından biri de dünyaca ünlü polisiye roman yazarı Agatha Christie oldu. Sık sık İstanbul'u ziyaret eden yazar, bu ziyaretleri sırasında Pera Palace Hotel'de konakladı. Ayrıca ünlü Doğu Ekspresi'nde Cinayet romanını da bu ziyaretleri sırasında Pera Palace Hotel'deki odasında kaleme aldığı rivayet edilmektedir ve sırrı henüz çözülememiş olan kayıp 11 gününde de İstanbul'da, Pera Palace Hotel'de olduğu düşünülmektedir.

PERA PALAS'TA GECE YARISI OYUNCULARI KİMLER?

Karga Seven Pictures'ın yapımcılığını üstlendiği, Elif Usman'ın senaryosunu kaleme aldığı, Emre Şahin ve Nisan Dağ'ın yönetmenliğini yaptığı Pera Palas'ta Gece Yarısı oyuncu kadrosunda; Hazal Kaya (Esra), Tansu Biçer, Selahattin Paşalı (Halit), Engin Hepileri, Hakan Dinçkol, Yasemin Szawlowski (Sonia), James Chalmers (George), Ahmet Varlı, Nergis Öztürk, Murat Kılıç, Ergun Metin, Clare Louise Frost (Agatha Christie), Jordan J Gallagher (Lover) gibi isimler yer alıyor.

PERA PALAS'TA GECE YARISI NEREDE ÇEKİLDİ?

Güçlü kadrosuyla dikkat çeken Pera Palas'ta Gece Yarısı dizisinin büyük bir bölümü, Kocaeli'nin İzmit ilçesinde çekildi. Sekapark'ta 300 bin metrekare açık alana ve 55 bin metrekare kapalı alana kurulan Avrupa'nın en büyük film platosunda gerçekleştirilen çekimlerde, İstiklal Caddesi'nin nostaljik tramvayından Beyoğlu'nun meşhur mekanlarına kadar 1920'lerin her detayına yer verildi. Dizinin bazı bölümleri ise Pera Palas Oteli'nde çekildi.