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Nusret Gökçe'nin New York'taki restoranı kapatıldı

Magazin Haberleri

Sosyetik kasap Nusret Gökçe'nin daha önce yüksek fiyatlarından dolayı gündeme gelen ve "New York'un en kötü restoranı" ilan edilen burger dükkanı kapatıldı. Gökçe ise konuyla ilgili sessizliğini koruyor.

Tuz serpme hareketiyle dünya çapında tanınan ve birçok ülkede restoranı bulunan Nusret Gökçe'nin New York'taki işletmesi sık sık haberlere konu oluyor. Gökçe'nin bir dönem "New York'un en kötü restoranı" seçilen mekanının kapısına kilit vurulduğu iddia edildi.

FAHİŞ FİYATLARI TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Açıldığı dönem kadınlara özel hazırlanan ücretsiz sebzeli "Kadın burgeri" servis edildiği için cinsiyetçilikle suçlanan Gökçe'nin mekanı, fahiş fiyatlarıyla gündeme gelmişti. Milkshake'in 99 dolar, klasik hamburgerin 100 dolar olduğu restoranın çalışanları da ücretlerin ödenmediğini söyleyerek Gökçe'ye tepki göstermişti. Birçok iddiayla gündeme gelen şubenin kapatıldığı ileri sürüldü. Restoranın neden kapatıldığı ise henüz kesin olarak bilinmiyor.

SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

Nusret Gökçe mekanında daha önce ete çıplak etle dokunduğu için eleştirilere maruz kalmış ve New York Belediyesi Sağlık Departmanı tarafından hakkında soruşturma başlatılmıştı. Nusret'in ABD'de Las Vegas, Dallas, Los Angeles ve Boston gibi şehirlerde de işletmesi bulunuyor

Ecem Altan
Ecem Altan
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Nusret Gökçe Magazin Haberler

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Yorumlar (7)

mahmut:

Batı emperyalistlker uyanık... Böyle en iyi en kötü yaygarası yaparlar. Sonra kendielrinden olmayana kötü der geçerler.. Kötü notu verenler Türkiye ye gelse nusret e giderler

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Ercan cıftcı:

ABD MC Donalt's gibi zincirlere farklı ülkelerden rakip çıkmasını istemez.

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Hakan Arslanoglu:

Nusret bey Kurban bayramı yaklaştığından kıymanın kilosunu kaça çeker..

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