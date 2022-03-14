Nusret'in hayatı belgesel oluyor

Biyografi filmleri Dilberay ve Bergen'in ardından "Salt Bea" akımını başlatan kasap ve sosyal medya fenomeni Nusret Gökçe'nin hayatının da belgesel filme aktarılacağı öne sürüldü.

AMERİKALI BİR YÖNETMEN ÇEKECEK

İddiaya göre Disney Plus, belgeseli çekmek için harekete geçti. Yarı-belgesel tarzındaki projeyi Amerikalı bir yönetmen çekecek.

BARIŞ MANÇO VE KEMAL SUNAL DA YOLDA

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, platformda ayrıca Barış Manço ve Kemal Sunal gibi değerli isimler için de benzer çalışmalar yapılacak.

DÜNYA BASININDA GÜNDEM OLMUŞTU

'Salt Bae' lakabıyla bilinen ünlü işletmeci Gökçe'nin Londra'da açtığı restoran, bir süre eleştirilerin odağında yer almıştı. Menüsündeki yüksek fiyatlar nedeniyle eleştirilen işletmeci Gökçe'nin restoranı, son olarak 10 sterlinlik bahşişi reddeden çalışanlarıyla gündeme gelmişti.

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