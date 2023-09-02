Nursel Köse, yeni rolü için imaj değiştirdi! Altın diş takılıp göz simetrisiyle oynandı

ATV ekranlarında popüler dizi 'Aldatmak'ın 'Mualla' karakterini canlandıran Nursel Köse, yaz sezonunda 'Başkan' filmi için kamera karşısına geçti. Köse'nin rolü için görünümünde çarpıcı değişiklikler yapıldı. Oyuncunun dişlerine altın kaplama yapıldı, yüzüne et beni eklendi ve gözleriyle oynandı. Bu değişiklikler, karakterin daha gerçekçi bir görünüm kazanması için yapıldı.