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Nuri Alço Eskişehir'de Fenalaştı

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Bayram tatili için kendi memleketi olan Eskişehir'e giden Nuri Alço, dün gece evde fenalaşınca eşi Burcu Alço tarafından Acıbadem Eskişehir Hastanesi'ne kaldırıldı…

Yapılan ilk muayenede sanatçının bilincinin kapalı olduğu görülerek pıhtı atması teşhisi konuldu…

Acil olarak yoğun bakıma kaldırılan sanatçının eşi Burcu Alço magazinkolik Genel Yayın Yönetmeni Nurcan Sabur'a şunları söyledi;

"-Ben yaklaşık bir haftadır burdaydım… Nuri ise bayramımızı burada geçirmek üzere dün geldi… Gece birden fenalaşınca hemen hastaneye kaldırdık…

Doktorlar ilk muayenede beyin kanaması teşhisi koydular…

Nuri sürekli kan sulandırıcı hap kullanıyordu. Ama sanırım 2-3 gündür ihmal edip almamış…

Kendisi şuan yoğun bakımda ve ben dahil yanına kimseyi almıyorlar…

Lütfen sevenleri dualarını ihmal etmesinler…"

Biz de magazinkolik.com ailesi olarak sanatçımıza geçmiş olsun diyor, acil şifalar diliyoruz…

Kaynak: Magazinkolik / Magazin

Eskişehir Nuri Alço Magazin Güncel Haberler

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