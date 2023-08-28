Nuri Alço Düğünde Dolar Şov Yaptı

Ünlü oyuncu Nuri Alço, katıldığı bir düğünde dolar kurdelesi takarak şov yaptı. Oyuncunun metrelerce uzunluğundaki dolar kurdelesi görenleri şaşırttı.

Oyuncuyu görenler bu zamanda metrelerce uzunluğunda dolar kurdelesi takmak herkesin harcı değil yorumunu yaptılar.

MustafaBarisDurak Medya'da yer alan habere göre ünlü oyuncu Nuri Alço katıldığı bir düğünde dolar şov yaptı. Oyuncu hem şahitlik yaptığı hemde konuk olduğu düğünde takı merasimi sırasında yanında getirdiği dolar kurdelesini gelin ve damada sardı.

Dakikalarca süren dolar kurdelesini sarma işlemi sonrası oyuncuyu görenler bu zamanda metrelerce uzunluğunda dolar kurdelesi takmak herkesin harcı değil yorumunu yaptılar.

Yeşilçam efsaneleri arasında yer alan Nuri Alço geçtiğimiz günlerde Emrah'ın oğlu Tayfun Erdoğan'ın düğününe katılarak nikah şahitliğini üstlenmişti.