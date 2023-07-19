Nurgül Yeşilçay, euronun artışına sessiz kalamadı

Gündeme dair yaptığı yorumlarla adından söz ettiren Nurgül Yeşilçay, euronun 30 TL'yi aşmasına sessiz kalmadı. Güzel oyuncu, boyuna ulaşan oğlunu euroya kendisini ise TL'ye benzetti.

Kanal D ekranlarında yayınlanan Veda Mektubu dizisinin başrol oyuncusu Nurgül Yeşilçay, sosyal medya hesabından gündeme dair yaptığı yorumlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Ünlü isim euronun artmasına da sessiz kalmadı.

OĞLUNU EURO'YA BENZETTİ

geçtiğimiz günlerde vergi ve harçlara gelen zamlardan sonra yaptığı paylaşımla gündem olan Yeşilçay, bu sefer de euronun 30 TL'yi aşmasının ardından paylaşımda bulundu. Güzel oyuncu, boyuna ulaşan oğlunu euroya sandalyede oturan kendisini de TL'ye benzetti.

KDV ZAMMINASESSİZ KALMAMIŞTI

7 Temmuz'da vergi ve harçlara gelen zamları gören oyuncu Nurgül Yeşilçay, sosyal medya hesabından efektle kendisini yaşlandırdığı bir fotoğrafı yayınlayarak "Vergiler, zamlar günaydın" ifadelerini kullanmıştı.