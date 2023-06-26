Nur Viral ile Yusuf Kavaklı, canlı yayında 'çıplaklık' tartışması üzerinden birbirine girdi

Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Hayatta Her Şey Var programında sunucu Nur Viral ile konuk Yusuf Kavaklı arasında canlı yayında gergin anlar yaşandı. Kavaklı'nın bazı sunucuların yarıçıplak program sunduklarını söyleyerek "Bir edebi var, bir hayası var" demesi üzerine gerilen Viral, karşı çıktı. Kavaklı'nın "Bozacının şahidi şıracı" sözü karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Viral'ın gözleri doldu.

Beyaz Tv ekranlarında yayınlanan Hayatta Her Şey Var programının sunucusu Nur Viral ile konuk Yusuf Kavaklı arasında "çıplaklık" tartışması yaşandı. Bazı sunucuların çıplak yayına çıktığını söyleyen Kavaklı, "Bir edebi var, bir hayası var" dedi. Meslektaşlarını savunan Viral, Kavaklı'nın "Bozacının şahidi şıracı" demesi üzerine şaşkınlığını gizleyemedi ve gözleri doldu.

"SEN ÇIPLAK YAYINA ÇIKANLARI GÖRMÜYOR MUSUN?"

Emekli müftü Yusuf Kavaklı, televizyonlarda sunuculuk ve programcılık yapan kadınların çırılçıplak giyindiğini iddia ederek "Bir edebi var, bir hayası var" dedi. Kavaklı'nın sözlerine cevap veren Viral "Kim çırılçıplak yayın yapıyor hocam ya?" dedi. Kavaklı ise "Sen hiç görmüyor musun, hiç bakmıyor musun ya?" derken Viral, "Hayır çırılçıplak yayın yapan görmüyorum ben" yanıtını verdi.

VİRAL: BU KADAR ELEŞTİRİP NİYE İZLİYORSUNUZ?

Kadınların göğüs dekolteli kıyafetler giydiğini ima eden Kavaklı, "Şuradan itibaren yayın yapanları görmüyor musun? Yemek programı yapıyor kadın, köçek gibi oynuyor. Neymiş? Yemeği beğenilmiş, yemek de yemek olsa" ifadelerini kullanınca sunucu da "Siz bu kadar bunları eleştiriyorsunuz da neden izliyorsunuz?" diye sordu. Sinirlenen müftü "Nasıl? Benim görevim bunları söylemek. Benim görevim yanlışları söylemek. Dine uymayanları söylemek. Tamam mı kızım? Benim görevim bu? Onu seyretme, bunu okuma, berikisine bakma. Ne anlatacağım ben? Hayatı anlatıyorum" diyerek tepki gösterdi.

"BOZACININ ŞAHİDİ ŞIRACI"

Meslektaşlarını savunan Nur Viral'ın "Diyorsunuz ki 'Bunu izlememek, görmezden gelmek sorunu çözmüyor. Görüyorum, izliyorum', ama diyorsunuz ki 'Senin arkadaşların', ben bakıyorum. Herkes çok güzel, çok edepli giyiniyor, çok güzel program yapıyor" demesine kızan Kavaklı "Bozacının şahidi şıracı derler ya. Çok güzel program, bir şey demiyorum" karşılığını verdi.

ŞAŞKINLIĞI YÜZÜNE YANSIDI

Konuğunun sözleri karşısında büyük bir şaşkınlık yaşayan Viral, "Ooo, ağır oldu mu hocam biraz bu cümleniz? Bozacının şahidi şıracı derken 'Sen de onlardansın' diyorsunuz'" şeklinde konuştu. Yanlış anlaşıldığını belirten Kavaklı, "Sen de onlardan değil, göz yumuyorsun kızım. Sen örneksin sunucu olarak, ben de konuşmacı olarak burada örneğim. Bana bakıp da adam dinden nefret ederse benim burada yaptığım programın hiçbir fonksiyonu yok, tamam mı kızım?" diyerek geri adım attı.