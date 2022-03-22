Nur Ertürk kimdir? Nur Ertürk hayatı ve biyografisi! Nur Ertürk kaç yaşında, nereli? - Haberler

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Nur Ertürk kimdir? Nur Ertürk hayatı ve biyografisi! Nur Ertürk kaç yaşında, nereli?

Haberler.com - Osman Demir - Magazin
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Nur Ertürk kimdir? Nur Ertürk hayatı ve biyografisi! Nur Ertürk kaç yaşında, nereli?

Müzik gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Nur Ertürk merak konusu oldu. İşte Nur Ertürk hakkında merak edilen Nur Ertürk kimdir, Nur Ertürk hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

Açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Nur Ertürk, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Nur Ertürk hakkında merak edilenler. Nur Ertürk hayatı ve biyografisi. Nur Ertürk kimdir?

NUR ERTÜRK KİMDİR?

1968, Sivas doğumlu başarılı sanatçı Nur Ertürk, 9 Çocuklu bir ailenin kızıdır. Okul hayatında başarılı olan Ertürk, Gazi Üniversitesini kazandı. Fakat annesi şehir dışını istemediği için gidemedi. 1980'li yıllarda İlvanlıyım şarkısı ile ilk defa Türk Halk Müziğine el atmıştır. Daha sonra tekstil işleri ile uğraşan bir iş adamı ile evlenen Nur Ertürk 1992 yılında evlenmiş ve 93 yılında bir erkek çocuğu dünyaya getirmiştir.

NUR ERTÜRK ŞARKILARI

2017 - İhanetin Bedeli (maxi single)

2012 - İkibin Oniki

1999 - Ben Sana Yandım

1997 - Bir Demet Türkü

1995 - Yaban Eller

1994 - Beni Sev

1993 - Sevimli

1992 - Adaletin Bu Mu Dünya

Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Magazin

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