Nur Ertürk kimdir? Nur Ertürk hayatı ve biyografisi! Nur Ertürk kaç yaşında, nereli?

Açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Nur Ertürk, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Nur Ertürk hakkında merak edilenler. Nur Ertürk hayatı ve biyografisi. Nur Ertürk kimdir?

1968, Sivas doğumlu başarılı sanatçı Nur Ertürk, 9 Çocuklu bir ailenin kızıdır. Okul hayatında başarılı olan Ertürk, Gazi Üniversitesini kazandı. Fakat annesi şehir dışını istemediği için gidemedi. 1980'li yıllarda İlvanlıyım şarkısı ile ilk defa Türk Halk Müziğine el atmıştır. Daha sonra tekstil işleri ile uğraşan bir iş adamı ile evlenen Nur Ertürk 1992 yılında evlenmiş ve 93 yılında bir erkek çocuğu dünyaya getirmiştir.

NUR ERTÜRK ŞARKILARI

2017 - İhanetin Bedeli (maxi single)

2012 - İkibin Oniki

1999 - Ben Sana Yandım

1997 - Bir Demet Türkü

1995 - Yaban Eller

1994 - Beni Sev

1993 - Sevimli

1992 - Adaletin Bu Mu Dünya