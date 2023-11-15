Nükhet Duru - Devrim Ekiz... "OLASILIK" İÇİN BİR ARAYA GELDİLER!

Orkestra şefliğini üstlendiği Nükhet Duru ile düet yapan Devrim Ekiz, sözleri Pınar Çubukçu imzası taşıyan müziği kendisine ait olan "Olasılık" isimli eserle zirveyi hedefliyor.

Ceran Müzik etiketiyle müzik severlerle buluşan "Olasılık" isimli esere Şile'de Adem Baysal yönetmenliğinde performans klip'i çekildi.

Kendi bestesi olan "Olasılık" isimli eseri Nükhet Duru ile düet olarak seslendirmenin mutluluğunu yaşadığını ifade eden Devrim Ekiz, yıllardır aynı sahnedeyiz birbirimizi çok iyi tanıyoruz bunun şarkının başarısında çok etkili olacağına da inandığını belirtti.

Pop müziği sevilen sesi ve yorumcusu Nükhet Duru, usta işi arabesk nağmeleriyle tanınan Devrim Ekiz ile aynı şarkıda bir araya gelmesini ünlü orkestra şefi "Nükhet duruda her şeyin olduğunu düşünüyorum.

Sadece pop olarak değerlendirmek doğru olmaz. Çünkü zamanında TSM solisti olarak dahi sahnelere çıkmış ve repertuarı o kadar kuvvetli ki bugünkü Türk sanat müziği solistiyim diyen çoğu kişiden daha çok repertuarı var. Nükhet Duru komple bir sanatçı her tarzı Nükhet Duru yorumuyla seslendirir" dedi.

"Olasılık" isimli eserle müzik severler ile ilk kez kendi bestesiyle buluşmanın heyecanını da yaşadığını vurgulayan Devrim Ekiz, bundan sonra devamı gelecek diyerek sözlerini tamamladı.