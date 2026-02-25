Haberler

NOW TV fenomen dizinin fişini çekti! Yerine gelecek yapım bile belli
Güncelleme:
NOW TV ekranlarında yayınlanan, Hilal Altınbilek ve Burak Deniz'i buluşturan "Sahtekarlar" dizisi düşük reyting kurbanı oldu. Cumartesi günü final yapacak olan dizinin yeri hemencecik dolduruldu. Sahtekarların yerine "Doktor Başka Hayatta" dizisi yayınlanacak.

  • NOW TV'de yayınlanan Sahtekarlar dizisi düşen reytingler nedeniyle 22. bölümde sona eriyor.
  • Sahtekarlar dizisinin final bölümü bu hafta cumartesi akşamı yayınlanacak.
  • Sahtekarlar dizisinin yerine 8 Mart'ta Doktor Başka Hayatta dizisi yayınlanacak.

NOW ekranlarında pazar akşamları izleyiciyle buluşan Ay Yapım imzalı Sahtekarlar dizisi için final kararı verildi. Burak Deniz ve Hilal Altınbilek’i buluşturan yapım, düşen reytingler nedeniyle ekran yolculuğunu noktalıyor.

REYTİNGLER DİZİNİN SONUNU GETİRDİ

Sezon başından bu yana pazar akşamları yayınlanan dizi, son haftalarda beklenen izlenme oranlarına ulaşamadı. Kanal yönetimi ve yapım şirketi, reyting performansını değerlendirerek final kararı aldı. Böylece Sahtekarlar, 22. bölümüyle ekran macerasını tamamlayacak.

FİNAL BÖLÜMÜ BU HAFTA YAYINLANACAK

Birsen Altuntaş’ın haberine göre dizi, bu hafta cumartesi akşamı yayınlanacak 22. bölümüyle izleyicisine veda edecek. Planlanan yayın takviminde yapılan değişiklikle final bölümü hafta sonu ekrana gelecek.

YERİNE YENİ DİZİ HAZIRLANIYOR

Sahtekarlar’ın boşluğu ise gecikmeden doldurulacak. Çekimlerine başlanan ve üç bölümü tamamlanan Doktor Başka Hayatta dizisi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde seyirciyle buluşacak.

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıumut mergen:

YERALTI DIZISI GÜZEL NOWDA

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır

