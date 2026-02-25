NOW TV fenomen dizinin fişini çekti! Yerine gelecek yapım bile belli

NOW ekranlarında pazar akşamları izleyiciyle buluşan Ay Yapım imzalı Sahtekarlar dizisi için final kararı verildi. Burak Deniz ve Hilal Altınbilek’i buluşturan yapım, düşen reytingler nedeniyle ekran yolculuğunu noktalıyor.

REYTİNGLER DİZİNİN SONUNU GETİRDİ

Sezon başından bu yana pazar akşamları yayınlanan dizi, son haftalarda beklenen izlenme oranlarına ulaşamadı. Kanal yönetimi ve yapım şirketi, reyting performansını değerlendirerek final kararı aldı. Böylece Sahtekarlar, 22. bölümüyle ekran macerasını tamamlayacak.

FİNAL BÖLÜMÜ BU HAFTA YAYINLANACAK

Birsen Altuntaş’ın haberine göre dizi, bu hafta cumartesi akşamı yayınlanacak 22. bölümüyle izleyicisine veda edecek. Planlanan yayın takviminde yapılan değişiklikle final bölümü hafta sonu ekrana gelecek.

YERİNE YENİ DİZİ HAZIRLANIYOR

Sahtekarlar’ın boşluğu ise gecikmeden doldurulacak. Çekimlerine başlanan ve üç bölümü tamamlanan Doktor Başka Hayatta dizisi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde seyirciyle buluşacak.