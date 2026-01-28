Haberler

"RTÜK göreve" çağrıları! Dizide üç kadın hamile kaldı ancak hiçbiri kocalarından değil

Güncelleme:
NOW TV ekranlarında yayınlanan Kıskanmak dizisinde art arda yaşanan çarpık ilişki hikayeleri izleyicilerin tepkisini çekerken, sosyal medyada "RTÜK göreve" çağrıları yükseldi.

  • NOW TV'de yayınlanan Kıskanmak dizisinde üç kadın karakterin kocaları dışındaki erkeklerden hamile kaldığı sahneler yer aldı.
  • Dizideki sahneler sosyal medyada izleyicilerin tepkisine neden oldu ve bazı izleyiciler RTÜK'ü göreve çağırdı.
  • Kıskanmak dizisinin oyuncu kadrosunda Özgü Namal, Selahattin Paşalı, Mehmet Günsür gibi tanınmış isimler bulunuyor.

Now TV'de yayınlanan Kıskanmak dizisinde son bölümlerde ekrana gelen sahneler, izleyiciler arasında büyük rahatsızlık yarattı. Dizide yer alan çarpık ilişki kurguları ve aile içi ilişkiler, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

İKİ KARDEŞ DE BİRBİRLERİNİN EŞLERİNİ HAMİLE BIRAKTI

Dizinin hikayesinde Halit'in eşi Mükerrem'in, kocasının kardeşinden hamile kalması dikkat çekerken, Nüzhet'in eşi Nalan'ın da Nüzhet'in abisi Halit'ten hamile olduğu sahneler ekrana yansıdı.

ŞÜKRAN, EVİN ŞOFÖRÜNDEN HAMİLE

Öte yandan, kocasından çocuk sahibi olamayan Şükran'ın konağın şoföründen hamile kalması da izleyicilerin tepkisini artıran unsurlar arasında yer aldı.

"ALLAH'IM SANA ŞÜKÜRLER OLSUN"

Özellikle Mükerrem karakterinin, babalık testinin ardından sevgilisinden hamile kaldığını öğrenince "Allah'ım sana şükürler olsun" şeklindeki sözleri, tepkileri daha da büyüttü. Ekrana gelen bu sahnelerin ardından birçok izleyici sosyal medyada paylaşım yaparak dizinin "Türk aile yapısına zarar verdiğini" savundu ve RTÜK'ü göreve çağırdı.

OYUNCU KADROSUNDA TANIDIK YÜZLER VAR

Kıskanmak dizisinin oyuncu kadrosunda Özgü Namal, Selahattin Paşalı, Mehmet Günsür, Hafsanur Sancaktutan, Beril Pozam, Hande Doğandemir, İpek Tuzcuoğlu, İştar Gökseven, Rozet Hubeş, Cem Uslu, Dilara Aksüyek, Lila Gürmen, Zeynep Yüce ve Ayda Aksel gibi birçok tanınmış isim yer alıyor.

Haber Yorumlarıreşit bağcı:

NEDEN RÜTÜK GÖREVE LAİK ÇAĞDAŞ İLERİCİ MODERN BIR ÜLKEDE YAŞAMIYORMUYUZ YILLARDIR AMAÇ BU DEGILMIYDI MUHASIR MEDENIYETI YAKALADIK .KIM KİMİ TUTARSA SANATI

Haber YorumlarıArif İnanç:

Sürüye kaçak KOÇ girmiş besbelli.

Haber Yorumlarısade vatandaş:

hiç evin uşağına bahçıvanına aşçısına garsonuna sebepleneceği biri düşmemişmi dizi daha heyecanlı olurdu

