Nisa'dan Survivor'daki eski sevgilisi Barış için olay itiraf: Kadınları döven adam kadınlar ağlıyor diye şov yapıyor

Survivor 2020'de mücadele eden ve yarışma bittikten sonra 6 ay aşk yaşayan Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı, All Star 2022'de karşı takımlarda mücadele ediyor.

BARIŞ, KAYBEDEN GÖNÜLLÜLER TAKIMINI TESELLİ ETTİ

Programın bu akşamki bölümünde Barış Murat Yağcı, kaybeden Gönüllüler takımını teselli etti. O anları gören Yağcı'nın eski sevgilisi Nisa Bölükbaşı çılgına döndü.

"KADINLARI DÖVEN ADAM, KADINLAR AĞLIYOR DİYE ŞOV YAPIYOR"

Sinirleri bozulan Nisa, "Çıldıracağım. Barış, kadınları döven insan, ağlatan insan, şu an ne yapıyor? Bak sinirleniyorum. Kadınları döven adam, kadınları ağlatan adam şu an kadınlar ağlıyor diye şov yapıyor" ifadelerini kullandı.

HAYATIMIN EN KÖTÜ 1 SENESİ DEMİŞTİ

Aylar önce Nisa Bölükbaşı, özel hayatıyla ilgili olay itiraflarda bulunarak Barış Murat Yağcı ile ilişkisini "Hayatımın en kötü 1 senesi" olarak tanımlamış ve Barış'ın sürekli telefonlarını karıştırdığını, mesajlarını okuduğunu ifade etmişti.

"NELER ÇEKTİĞİMİ KİMSE BİLEMEZ"

Yaşadıklarını gözyaşlarıyla anlatan Nisa Bölükbaşı, "Benim 1 senedir bu Konuyla ilgili neler çektiğimi kimse bilemez. Hayatımın en kötü 1 senesini geçirdim onun yüzünden. Çünkü telefonlarımı falan da karıştırıyordu, şifremi değiştirip yine karıştırıyordu. Annemle konuşmalarım Çekçe, onları bile tercüme ettirip bakıyordu ne diyorum diye" demişti.