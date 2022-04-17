Nisa'dan Survivor'daki eski sevgilisi Barış için olay itiraf: Kadınları döven adam kadınlar ağlıyor diye şov yapıyor - Haberler

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Nisa'dan Survivor'daki eski sevgilisi Barış için olay itiraf: Kadınları döven adam kadınlar ağlıyor diye şov yapıyor

Haberler.com - Magazin
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Survivor All Star 2022'de kaybedilen bir oyunun ardından Barış Murat Yağcı, Gönüllüler takımını teselli etmeye gitti. O görüntüler karşısında sinirleri bozulan Nisa Bölükbaşı, "Çıldıracağım. Bak sinirleniyorum. Kadınları döven adam, kadınları ağlatan adam şu an kadınlar ağlıyor diye şov yapıyor" ifadelerini kullandı.

Survivor 2020'de mücadele eden ve yarışma bittikten sonra 6 ay aşk yaşayan Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı, All Star 2022'de karşı takımlarda mücadele ediyor.

Programın bu akşamki bölümünde Barış Murat Yağcı, kaybeden Gönüllüler takımını teselli etti. O anları gören Yağcı'nın eski sevgilisi Nisa Bölükbaşı çılgına döndü.

Sinirleri bozulan Nisa, "Çıldıracağım. Barış, kadınları döven insan, ağlatan insan, şu an ne yapıyor? Bak sinirleniyorum. Kadınları döven adam, kadınları ağlatan adam şu an kadınlar ağlıyor diye şov yapıyor" ifadelerini kullandı.

Nisa'dan Survivor'daki eski sevgilisi Barış için olay yorum: Kadınları döven adam kadınlar ağlıyor diye şov yapıyor

Aylar önce Nisa Bölükbaşı, özel hayatıyla ilgili olay itiraflarda bulunarak Barış Murat Yağcı ile ilişkisini "Hayatımın en kötü 1 senesi" olarak tanımlamış ve Barış'ın sürekli telefonlarını karıştırdığını, mesajlarını okuduğunu ifade etmişti.

Yaşadıklarını gözyaşlarıyla anlatan Nisa Bölükbaşı, "Benim 1 senedir bu Konuyla ilgili neler çektiğimi kimse bilemez. Hayatımın en kötü 1 senesini geçirdim onun yüzünden. Çünkü telefonlarımı falan da karıştırıyordu, şifremi değiştirip yine karıştırıyordu. Annemle konuşmalarım Çekçe, onları bile tercüme ettirip bakıyordu ne diyorum diye" demişti.

Nisa'dan Survivor'daki eski sevgilisi Barış için olay yorum: Kadınları döven adam kadınlar ağlıyor diye şov yapıyor

Nisa'dan Survivor'daki eski sevgilisi Barış için olay itiraf: Kadınları döven adam kadınlar ağlıyor diye şov yapıyor

Haberler.com - Magazin

Barış Murat Yağcı, Nisa Bölükbaşı, Survivor, Magazin, Haberler

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