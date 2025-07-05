Nilsu Berfin Aktaş Bodrum'da aşk tazeledi

Nilsu Berfin Aktaş Bodrum'da aşk tazeledi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kariyerindeki yükselişi kadar özel hayatıyla da gündemde kalan oyuncu Nilsu Berfin Aktaş, iş insanı sevgilisiyle Bodrum'da tatilde görüntülendi. Çiftin tekne keyfi kameralara yansıdı.

Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisinde Ayşe karakteri ile adından söz ettiren Nilsu Berfin Aktaş, bu kez ekran değil, özel hayatıyla gündeme geldi. Son dönemdeki değişimiyle de dikkat çeken 26 yaşındaki oyuncu, iş temposu nedeniyle 10 kilo verdiğini ve bunun kendisine iyi geldiğini daha önce dile getirmişti.

Yoğun geçen sezonun ardından soluğu Bodrum'da alan Aktaş, gönlünü kaptırdığı iş insanıyla tekne tatiline çıktı. Çift, mavi tur sırasında kameralara yansıdı.

Nilsu Berfin Aktaş Bodrum'da aşk tazeledi!

Güvertede bol kahkahalı anlar yaşayan ikili, zaman zaman şakalaşıp denize birlikte atladı. Birlikte yüzüp güneşlenen çiftin keyfi oldukça yerindeydi. Samimi halleriyle dikkat çeken Aktaş ve sevgilisinin ilişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih ettikleri biliniyor.

Nilsu Berfin Aktaş Bodrum'da aşk tazeledi!

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
Başkan yardımcısının baklava kutusundaki 110 bin Euro'luk rüşveti aldığı anlar kamerada

Baklava kutusundan 110 Bin Euro çıkmıştı! İşte rüşveti aldığı anlar
Haberler.com
500

Yorumlar (8)

Haber Yorumlarıumut mergen:

BAŞKA İŞİMIZ YOKTU BU HABERI BEKLIYORDUK

Yorum Beğen58
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKoray Çal:

arkadaş bu son dakka haberleride işin bokunu çıkardı bı haber okuyoz durmadan reklam cikiyo bu ne yaa

Yorum Beğen20
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSer_hat:

İş insanının parasına kaptırmış olmadın gönülcazını

Yorum Beğen15
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber Yorumları85frfkw886:

bunlar pahalı çalışanlar daaa iş insanına gönlünü kaptırmış mışmış:)))

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıdoğrucu davut:

bunlarda bi kro bulup hayatini devam etiriyor iste

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Tüm 8 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yaprak Dökümü'nün efsane köşkü ofise dönüştürüldü

Yaprak Dökümü'ne ev sahipliği yapan köşkün son hali çok konuşulacak
PKK'da silah bırakma hazırlığı! İki isim başkanlık edecek

PKK'da silah bırakma hazırlığı! İki isim başkanlık edecek
Hatay'da orman yangını 2'nci günde sürüyor! Yüzlerce kişi tahliye edildi

Bir ilimizde kabus sürüyor! Yüzlerce kişi tahliye edildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.