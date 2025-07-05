Nilsu Berfin Aktaş Bodrum'da aşk tazeledi!

Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisinde Ayşe karakteri ile adından söz ettiren Nilsu Berfin Aktaş, bu kez ekran değil, özel hayatıyla gündeme geldi. Son dönemdeki değişimiyle de dikkat çeken 26 yaşındaki oyuncu, iş temposu nedeniyle 10 kilo verdiğini ve bunun kendisine iyi geldiğini daha önce dile getirmişti.

Yoğun geçen sezonun ardından soluğu Bodrum'da alan Aktaş, gönlünü kaptırdığı iş insanıyla tekne tatiline çıktı. Çift, mavi tur sırasında kameralara yansıdı.

Güvertede bol kahkahalı anlar yaşayan ikili, zaman zaman şakalaşıp denize birlikte atladı. Birlikte yüzüp güneşlenen çiftin keyfi oldukça yerindeydi. Samimi halleriyle dikkat çeken Aktaş ve sevgilisinin ilişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih ettikleri biliniyor.