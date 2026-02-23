Nilperi Şahinkaya'nın 37. yaş günü pastasını görenler şoke oldu

Oyuncu Nilperi Şahinkaya, 37'nci yaş gününü alışılmışın dışında bir sürprizle kutladı. Sevgilisi Baturalp Bekar tarafından hazırlatılan pasta, üzerindeki leopar desenli, kaslı pozlu ve iç çamaşırlı tasarımıyla dikkat çekti. Pastanın üzerindeki mesaj da kutlamaya farklı bir renk kattı.

Beklenmedik detay ise Baturalp Bekar'ın kendi fotoğrafını pastaya yerleştirip altına "Ye Beni Aşkım" notunu ekletmesi oldu. Sürpriz, kutlamaya katılan konuklar kadar sosyal medyada da kısa sürede ilgi gördü.

'SÜRPRİZ KUTLAMA'

Nilperi Şahinkaya, pastayı görünce duygularını esprili bir dille ifade etti: "4 yaşıma girdim, çok heyecanlıyım. İşte kreş arkadaşlarımla ben! 2A sınıfından Baturalp, sürpriz kutlama için teşekkür ederim."

Sosyal medya kullanıcıları, pastanın sıra dışı tasarımı ve eğlenceli mesajını paylaşarak doğum gününü gündeme taşıdı.