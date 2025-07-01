Nihat Doğan isyan etti: Parayı indiriyorlar, bize sadaka dağıtıyorlar

Nihat Doğan isyan etti: Parayı indiriyorlar, bize sadaka dağıtıyorlar
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Meslek birliklerinin adil bir dağılım yapmadığını savunan Nihat Doğan, sanat dünyasında kast sistemi benzeri bir yapı oluştuğunu söyledi. "Gelen 20 milyar TL'yi indiriyorlar, kalanını bizlere sadaka gibi dağıtıyorlar" diyerek örnek veren Doğan, sanatçılara Medine dilencisi muamelesi yapıldığını belirtti.

Şarkıcı Nihat Doğan, hem özel hayatında hem de iş dünyasında yaşadığı çalkantıların ardından şimdi de meslek birliklerine yönelik sert eleştirileriyle gündeme geldi.

"BEN EVLİLİK ADAMI DEĞİLİM"

2022 yılında İranlı hayranı Arzu Doğan (Arezoo Gharlar) ile hayatını birleştiren Nihat Doğan, kısa süre sonra baba olmuş ve oğlu Badıkan dünyaya gelmişti. Ancak bu evlilik uzun soluklu olmadı. Çift, 2024 yılında boşanma kararı aldı. Boşanma sürecinde Doğan'ın eşini aldattığına dair iddialar ortaya atıldı. Ünlü isim, bu iddiaları doğrular nitelikte yaptığı açıklamada dikkat çeken sözler sarf etmişti, "Ben iyi bir eş olamadım. Belki iyi bir sevgili oldum ama iyi bir eş, iyi bir baba olamadım. Yaptım bir hata. Ben evlilik adamı değilim."

GÜZELLİK SEKTÖRÜNDE KRİZ: ORTAKLA YOLLAR AYRILDI

Sanat camiasında zaman zaman sivri çıkışlarıyla tanınan Doğan, geçtiğimiz aylarda güzellik sektörüne yaptığı yatırımlarla farklı bir kulvarda şansını denemişti. Ancak bu iş girişimi de beklenen sonucu vermedi. Ortaklığını yürüttüğü Sevim Alan ile yaşadığı fikir ayrılıkları, iş hayatında yeni bir hayal kırıklığına neden oldu. Doğan'ın sektörden sessizce çekildiği ortaya çıkmıştı.

"SADAKA DAĞITIR GİBİ PAY EDİYORLAR"

Yaşadığı kişisel ve profesyonel sorunların ardından yeniden açıklamalar yapmaya başlayan Nihat Doğan, bu kez sanat camiasında yaşanan adaletsizliğe dikkat çekti. Açıklamaları ise adeta ortalığı adeta karıştırdı "Sanatın nesini konuşacağız? Hindistan'daki kast sisteminden farkı yok! Gelen 20 milyar TL'yi kendileri indiriyor, kalanını bize sadaka dağıtır gibi pay ediyorlar. At izi it izine karışmış. Ayaklar baş, başlar ayak olmuş! Bize Medine dilencisiymişiz gibi muamele yapıyorlar."

Bu sözlerle meslek birliklerini açıkça hedef alan Doğan, sektördeki gelir dağılımının adil olmadığını ve sanatçılara gereken saygının gösterilmediğini savundu. Sosyal medyada geniş yankı uyandıran açıklamaları, birçok meslektaşı tarafından da tartışma konusu oldu.

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıSaynur Bozkurt:

ALLAH af etsin hic sevmiyorum seni hoşlanmıyorum

Yorum Beğen18
Yorum Beğenme2
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