Nihat Doğan, babasının son isteğini anlatırken hüngür hüngür ağladı

Gökay Kalaycıoğlu'nun sunuculuğunu üstlendiği ve Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programının bu haftaki konuğu sevilen şarkıcı Nihat Doğan oldu. Çocukluğundan, aile yaşantısından ve kariyerinden bahseden Doğan, babasının vasiyetini anlatırken hüngür hüngür ağladı.

"Yeni açtığın güzellik merkezi nasıl gidiyor?", "Kaç kardeşiniz?", "Nasıl bir çocukluk geçirdin?", "Baban neden başka bir kimlikle kaçtı?", "13 yaşındayken kaybettiğin babanın rahatsızlığı neydi?", "13 yaşındayken ailenin sorumluluğunu üstlenmek zor değil miydi?" ve "Müzik kariyerin nasıl başladı?"