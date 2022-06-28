Nihat Doğan, babasının son isteğini anlatırken hüngür hüngür ağladı - Haberler

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Nihat Doğan, babasının son isteğini anlatırken hüngür hüngür ağladı

Haberler.com - Ecem Altan - Magazin
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Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programına konuk olan şarkıcı Nihat Doğan, ailesinden ve kanser nedeniyle kaybettiği babasının son isteğinden bahsederken duygusal anlar yaşadı.

Gökay Kalaycıoğlu'nun sunuculuğunu üstlendiği ve Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programının bu haftaki konuğu sevilen şarkıcı Nihat Doğan oldu. Çocukluğundan, aile yaşantısından ve kariyerinden bahseden Doğan, babasının vasiyetini anlatırken hüngür hüngür ağladı.

"Yeni açtığın güzellik merkezi nasıl gidiyor?", "Kaç kardeşiniz?", "Nasıl bir çocukluk geçirdin?", "Baban neden başka bir kimlikle kaçtı?", "13 yaşındayken kaybettiğin babanın rahatsızlığı neydi?", "13 yaşındayken ailenin sorumluluğunu üstlenmek zor değil miydi?" ve "Müzik kariyerin nasıl başladı?"

Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu Haberler.com - Magazin

Nihat Doğan Youtube Magazin Haberler

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