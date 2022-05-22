Nihan Doğan Yıllarca Küs Olduğu Ahmet Çakar'la Barıştı

İş insanı Ali Akhan, Ahmet Çakat ve Nihat Doğan arasındaki buzları eritti ve yeniden bir araya getirdi.

Uzun zaman sonra aynı yemekte buluşan ikili, küs kaldıkları günlerin aksine o gün uzun süre sohbet ederek aralarında bu soğukluğa son verdi.

Ahmet Çakar'ın gönlünü almayı başaran Nihat Doğan, gecenin sonunda Ali Akhan ile birlikte kamera karşısına geçerek bu anı ölümsüzleştirdi.

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