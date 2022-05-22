Nihan Doğan Yıllarca Küs Olduğu Ahmet Çakar&#039;la Barıştı - Haberler

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Nihan Doğan Yıllarca Küs Olduğu Ahmet Çakar'la Barıştı

Snob Magazin - Magazin
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Nihan Doğan Yıllarca Küs Olduğu Ahmet Çakar'la Barıştı

Özgecan Aslan'ın katledilmesinin ardından attığı tweet yüzünden Nihat Doğan'a sert tepki gösteren Ahmet Çakar ile Doğan'ın program sırasında arası bozulmuş ve yıllarca küs kalmışlardı.

İş insanı Ali Akhan, Ahmet Çakat ve Nihat Doğan arasındaki buzları eritti ve yeniden bir araya getirdi.

Uzun zaman sonra aynı yemekte buluşan ikili, küs kaldıkları günlerin aksine o gün uzun süre sohbet ederek aralarında bu soğukluğa son verdi.

Ahmet Çakar'ın gönlünü almayı başaran Nihat Doğan, gecenin sonunda Ali Akhan ile birlikte kamera karşısına geçerek bu anı ölümsüzleştirdi.

Snob Magazin / Magazin

Nihat Doğan, Ahmet Çakar, Magazin, Haberler

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