Nihal Candan'ın cenazesinden gergin anlar! Basın mensuplarına hakaret etti

Nihal Candan'ın cenazesinden gergin anlar! Basın mensuplarına hakaret etti
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Nihal Candan'ın cenazesinden gergin anlar! Basın mensuplarına hakaret etti
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Nihal Candan gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. Cenazede feryat eden annesi yürekleri dağladı. Basın mensuplarına hakaret eden bir kişi, "Kızı öldürdünüz sonra çekmeye gelin, cenazesini kaldırın. Pislikler!" diyerek anlamsız bir gerginlik yarattı.

Uzun süredir anoreksiya nervoza hastalığıyla mücadele eden sosyal medya fenomeni Nihal Candan, ikinci kez kalbinin durması sonucu dün gece hayatını kaybetti. 23 kiloya kadar düştüğü bilinen Candan, bugün İstanbul Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde gözyaşları eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı. Ancak cenaze töreninde sadece hüzün değil, gerginlik de hakimdi.

ANNENİN FERYADI YÜREK YAKTI

Cenazede fenalık geçiren anne Umut Candan, "Bir lokma niye yediremediniz?" diyerek çevresine isyan etti. Acılı annenin çığlıkları cami avlusunda yankılanırken, bu dramatik anlar törendeki duygusal atmosferi daha da yoğunlaştırdı.

BASIN MENSUPLARINA HAKARET TEPKİ ÇEKTİ

Tören sırasında kimliği belirlenemeyen bir kişi, kameraman ve muhabirlere hakaret içerikli sözler sarf etti. "Kızı öldürdünüz, sonra çekmeye gelin, cenazesini kaldırın. Pislikler." ifadelerini kullanan kişi, basın mensuplarını hedef aldı. Ancak bu anlamsız suçlamalar ve hakaretler, çevredeki katılımcıların ve bazı basın mensuplarının tepkisine neden oldu. Gerginlik kısa süreli tartışmaya yol açarken, çevredeki kişiler araya girerek durumu yatıştırmaya çalıştı.

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıKuzey null:

kız zaten motor gibi geziyordu gibi gösterdiler

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