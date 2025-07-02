Nicole Scherzinger'ın bikinili doğum günü pozu
47'nci yaşını plajda kutlayan ünlü şarkıcı Nicole Scherzinger, bikinili pozlarıyla fit vücudunu gözler önüne serdi. Sosyal medyada paylaştığı görüntüler büyük beğeni topladı.
Dünyaca ünlü şarkıcı Nicole Scherzinger, 47'nci yaş gününü sahilde kutladı. Siyah-beyaz çizgili mini bikinisiyle objektif karşısına geçen Tony ödüllü yıldız, fit vücuduyla dikkat çekti.
Yeni çıkaracağı solo albümünü erteleme kararı aldığı belirtilen Scherzinger, doğum gününde çekilen görüntüleri Instagram hesabından paylaştı. Kumlu sahilde dalgaların arasında eğlenceli pozlar veren şarkıcı, uzun koyu saçlarını doğal dalgalar halinde serbest bıraktı.
Ünlü yıldızın plaj şıklığını tamamlayan büyük şapkasıyla verdiği pozlar, kısa sürede sosyal medyada binlerce beğeni aldı.