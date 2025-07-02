Nicole Scherzinger'ın bikinili doğum günü pozu

Nicole Scherzinger'ın bikinili doğum günü pozu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

47'nci yaşını plajda kutlayan ünlü şarkıcı Nicole Scherzinger, bikinili pozlarıyla fit vücudunu gözler önüne serdi. Sosyal medyada paylaştığı görüntüler büyük beğeni topladı.

Dünyaca ünlü şarkıcı Nicole Scherzinger, 47'nci yaş gününü sahilde kutladı. Siyah-beyaz çizgili mini bikinisiyle objektif karşısına geçen Tony ödüllü yıldız, fit vücuduyla dikkat çekti.

Yeni çıkaracağı solo albümünü erteleme kararı aldığı belirtilen Scherzinger, doğum gününde çekilen görüntüleri Instagram hesabından paylaştı. Kumlu sahilde dalgaların arasında eğlenceli pozlar veren şarkıcı, uzun koyu saçlarını doğal dalgalar halinde serbest bıraktı.

Nicole Scherzinger'ın bikinili doğum günü pozu

Ünlü yıldızın plaj şıklığını tamamlayan büyük şapkasıyla verdiği pozlar, kısa sürede sosyal medyada binlerce beğeni aldı.

Haberler.com / Barış Polat - Magazin
İstanbul'da korkutan deprem

İstanbul'da korkutan deprem
Türkiye'de şap hastalığı alarmı! Bakandan kırmızı et açıklaması geldi

Türkiye'yi alarma geçiren hastalık! Bakandan kırmızı et açıklaması
Bakanlık ifşa etti: İki ilimizde vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler

Bakanlık ifşa etti: İki ilimizde vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler
10 bin lira ödül için hastanelik oldular! Kaburgalarını kıranlar bile var

10 bin lira için hastanelik oldular! Kaburgalarını kıranlar bile var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Staj için gittiği yerde şok yaşadı! Şirketin isteği çileden çıkarır

Staj için gittiği yerde şok yaşadı! Şirketin isteği çileden çıkarır
Dünyayı tedirgin eden iddia: İran, Hürmüz Boğazı'na mayın döşüyor

Ateşkes devam ederken İran'dan ABD'nin uykularını kaçıran hazırlık
Tağşiş listesi yenilendi! Bakanlık ünlü börekçiyi ifşa etti

Tağşiş listesi yenilendi! Bakanlık ünlü börekçiyi ifşa etti
Türkiye'nin dev çikolata üreticisi konkordato başvurusunda bulundu

Türkiye'nin dev çikolata markası konkordato ilan etti
Yasak aşk iddiası ortalığı karıştırdı! Güzide Duran'ın eşi isyan etti: Bu bir ihanettir

Yasak aşk iddiası ortalığı karıştırdı! Güzide Duran'ın eşi isyan etti
Trump'tan Gazze açıklaması: İsrail 60 günlük ateşkese dair koşulları kabul etti

Trump dünyanın dört gözle beklediği haberi verdi
Zehra Güneş ve kardeşi düğünden fotoğraf paylaştı! Her gören aynı yorumu yaptı

Kardeşiyle düğünden fotoğraf paylaştı! Her gören aynı yorumu yaptı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.