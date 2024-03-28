Üye Girişi
Haberler

Nevra Serezli'ye Dünya Tiyatro Günü'nde ödül

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

41'incisi düzenlenen ödül töreni Dünya Tiyatro Günü'nde gerçekleştirildi. MSM öğrencilerinin oylarıyla belirlenen ödül bu yıl Tiyatrokare'nin sahneye koyduğu kapalı gişe oyunları arasında yerini alan 'Ağaçlar Ayakta Ölür' ve 'Veda' oyunlarıyla seyircilerini büyüleyen sanatçı Nevra Serezli'ye verildi.

"Bir gün ikincisini de ben alırım diye ümitleniyordum"

Nevra Serezli ödülü alırken gözyaşlarını tutamadı ve şöyle söyledi: "Bu ödülü Metin (Serezli) yıllar önce almıştı, salonumuzda duruyordu. Belki bir gün ikincisini de ben alırım diye ümitleniyordum, hatta Metin ile bu konuda bol bol şakalaşıyordum.

Şimdi salonda iki adet Dümbüllü büstü var ama ne yazık ki Metin yok. Böyle hasret gidereceğiz."

Bir sanatçı için en büyük ödül; "Sahneye çıkmasıdır"

Nevra Serezli ayrıca bir sanatçının en büyük ödülünün sahneye çıkması olduğunu belirterek: "Şimdi 'Ağaçlar Ayakta Ölür' oyununa yetişiyorum.

Ödül töreninden sonra eve gitseydim, ödül coşkusunu bu kadar çok yaşayamayacaktım. Güzel ödül töreni seyircimin alkışlarıyla katlanacak " dedi.

İSMAİL DÜMBÜLLÜ SANAT KAMUOYUNUN ÖNEMLİ ÖDÜLLERİNDEN BİRİ

Müjdat Gezen ise yıllardır verilen ödülle ilgili olarak: " Tiyatromuzun en önemli isimlerinden İsmail Amca babamın da tanıdığıydı. Onun adına ödül vermeye karar verdiğimizde, yüzündeki gülüşü ve doğru ifadeyi yakalayabilmek için Savaş Dinçel'in yardımlarını rica etttim.

Bu büst İsmail Dümbüllü fotoğrafı üzerine Savaş Dinçel'in yüz ifadesinin oturtulmasıyla oluştu ve bir komedyene layık hale geldi."

Töreni izlemeye gelen Tiyatrokare'nin kurucusu ve yönetmeni Nedim Saban ise, daha önce Tiyatrokare'ye Melek Baykal tarafından getirilen İsmail Dümbüllü Ödülünü çok önemsediğini, ayrıca bu ödülün tiyatro öğrencilerinin seçimiyle, Türkiye'ye örnek, seçkin bir tiyatro okulunda Dünya Tiyatro Gününde verilmesinden de gurur duyduğunu ekledi.

Kaynak: Magazinkolik / Magazin

Dünya Tiyatro Günü Nevra Serezli Dünya Magazin Kültür Sanat Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Talip Aşık kimdir? Zafer Partisi Hatay- Hassa Belediye Başkan adayı Talip Aşık kaç yaşında, nereli? Cemil Kurt kimdir? CHP Manisa Selendi Belediye Başkan Adayı Cemil Kurt Kaç yaşında, nereli? Tahsin Akdeniz kimdir? CHP Manisa Sarıgöl Belediye Başkan Adayı Tahsin Akdeniz Kaç yaşında, nereli? Mehmet Kavallı kimdir? Zafer Partisi Hatay- Erzin Belediye Başkan adayı Mehmet Kavallı kaç yaşında, nereli? Kazım Yalçın kimdir? Zafer Partisi Hatay- Dörtyol Belediye Başkan adayı Kazım Yalçın kaç yaşında, nereli? Muhittin Tamer Özdemir kimdir? Zafer Partisi Hatay- Belen Belediye Başkan adayı Muhittin Tamer Özdemir kaç yaşında, nereli? Mehmet Burak Gürbüz kimdir? Zafer Partisi Hatay- Arsuz Belediye Başkan adayı Mehmet Burak Gürbüz kaç yaşında, nereli? Cemil Akkoçak kimdir? Zafer Partisi Hatay- Antakya Belediye Başkan adayı Cemil Akkoçak kaç yaşında, nereli? Osman Yılmaz kimdir? Zafer Partisi Hatay- Altınözü Belediye Başkan adayı Osman Yılmaz kaç yaşında, nereli? Melis Yıldız Akın kimdir? Zafer Partisi Hakkari- Merkez Belediye Başkan adayı Melis Yıldız Akın kaç yaşında, nereli? Tulin Yüksel kimdir? Zafer Partisi Hakkari- Derecik Belediye Başkan adayı Tulin Yüksel kaç yaşında, nereli? İSTANBUL SEÇİM ANKETİ! İmamoğlu mu Kurum mu? İstanbul seçimlerinde kim önde? Dilan Polat, Nez Demir olayı! Dilan Polat, Nez Demir'i affetti mi? Duruşmada neden ağladılar? Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su, Hayal Garip eski sevgilisinden şiddet mi gördü? Hayal Garip ne söyledi? Survivor Aysu Keskin kimdir? Aysu Keskin kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title