Netflix'in The Crown Dizisinin Son Sezonu Eleştirmenlerden Düşük Puan Aldı

Netflix'in The Crown dizisinin son sezonu yayınlandı. İlk dört bölüm eleştirmenlerden düşük puan aldı. Sezon, 1990'ların sonlarında yaşananları ve Prenses Diana'nın ilişkisi ve ölümünü ele alacak. Eleştirmenler, senaryo ve araba kazası sahnesi gibi konularda eleştirilerde bulundu.

Netflix’in The Crown dizisinin son sezonu yayında. İlk dört bölümü eleştirmenlerden düşük puan aldı.

Dizinin altıncı ve son sezonunun ilk bölümü bugün itibarıyla Netflix’e geldi.

Son sezonun ikinci kısmı da 14 Aralık’ta yayınlanacak.

Dizinin bu sezonu 1990’ların sonlarında yaşananları ele alacak. Prenses Diana’nın Dodi Fayed ile ilişkisi ve ölümü de dizide işlenecek konular arasında.

Guardian gazetesi ilk dört bölüme bir yıldız vererek, “Diana ile takıntılı senaryo yazımı gerçekten çok kötü” yorumunda bulundu.

Eleştiriyi kaleme alan yazar Lucy Mangan, “Dizi üçüncü sezonda bocalamaya başladı, sonraki iki sezonda dengesini tamamen yitirdi ve şimdi boşluğa doğru yuvarlandı” dedi.

Diğer yandan Mangan, oyunculukların çok iyi olduğu övgüsünü de es geçmedi.

Telegraph için eleştiri yazısını kaleme alan Anita Singh de dizinin çıkmaz bir sokağa girdiğini ve Prenses Diana’nın “hayaleti tarafından kovalandığını” belirtti.

Sezona iki yıldız veren eleştirmen, “Diana’nın hayaletinin dünyanın farklı yerlerinde ve durumlarında ortaya çıkmasının 2016’dan beri yayınlanan dizinin yazarı Peter Morgan’ın çaresizliği yüzünden” olduğunu aktardı.

Singh, araba kazası sahnesinin de çok başarısız olduğunu ekledi.

Diğer yazarların aksine Times gazetesi için yazan Carol Midgley diziye dört yıldız verse de “sezonun güçlü ve dokunaklı açılışına rağmen Diana’nın hayaletinin yapımın en parlak kısmı olmadığını” ifade etti.

Midgley, yazının kalanında ise Diana’yı canlandıran oyuncu Elizabeth Debicki'nin performansını övdü.

Bu sezonda magazin basınının Diana ve Dodi çifti hikayesini nasıl çılgınca ele aldığı ve çiftin 31 Ağustos 1997’de Paris’te ölmesine yol açan trafik kazası ele alınacak.

Araba kazasının ardından yaşananlar, Kraliçe Elizabeth ve Dodi’nin babası Mohamed Al-Fayed’in tepkileri ile Prens William’ın hayata geri dönmeye çalışması da bu sezonda yer alıyor.

Bu yılın başında Edinburgh televizyon festivalinde konuşan yapımcılar Diana’nın ölümünün hassasiyetle ele alındığını aktarmıştı.

Time dergisinden Judy Berman ise sezonun “dizinin daha önce hiç görmediği boyutta bir enkaza dönüştüğünü” ifade etti.

Berman’a göre Diana’nın son günleri etrafındaki gizem ve ölümden sonraki hayatına dair kurgulananlar, “Prenses’in ölümünün yarattığı trajedinin küstahça kullanılması ve yapay bir duygusallığın yaratılmasına” yol açıyor.

Dizi, tarihsel gerçeklerle örtüşmediği söylenen olaylar yüzünden de eleştiri aldı.

BBC’ye konuşan kraliyet tarihçisi Kelly Swaby, “Bazen bir tarihçi olarak ağlamak istiyorum. İzleyiciler yapım kalitesi çok yüksek olduğu için belli bir seviyeye kadar gerçekçilik bekliyor ama bu her zaman olmuyor” dedi.

Swaby, özellikle Prens Charles’ın oğullarına annelerinin öldüğünü söylemesi gibi özel anlarda neler yaşandığı bilinmediğinden dizinin bu gibi olaylarda “sanatsal bir ehliyet” üstlendiğini söyledi.

Netflix daha önce dizinin “tarihi olaylara dayanan bir dram” olduğunu çok defa vurgulamıştı.

Independent gazetesinin eleştirisinde ise dizinin “dedikoduyu duygusal temsile” tercih ettiği belirtilerek senaryoya Diana ve Dodi arasındaki spekülatif diyalogların damga vurduğu aktarıldı.

14 Aralık’ta yayınlanacak sezonun son kısmında ise Prens Charles ve Camilla, William ve Kate’in düğünleri yer alacak.