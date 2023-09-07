Popüler anime ve manga serisi One Piece, kısa süre önce dizi uyarlamasıyla Netflix'te gösterime girdi. Dizinin, 31 Ağustos'taki prömiyerinden sonraki ilk haftasında rekor kırdığı ve dünya çapında 84 ülkede en çok izlenen dizi olduğu belirtildi.

Popüler anime ve manga serisi One Piece, kısa süre önce dizi uyarlamasıyla Netflix'te gösterime girdi. Dizinin, 31 Ağustos'taki prömiyerinden sonraki ilk haftasında rekor kırdığı ve dünya çapında 84 ülkede en çok izlenen dizi olduğu belirtildi.

Netflix'in One Piece dizisi 84 ülkede bir numaraya yerleşti

One Piece, başta Japonya olmak üzere dünya çapında çok satan bir manga serisinin adı. Bu popülariteyi kullanmak isteyen Netflix ise kitap serisini animasyon uyarlamasıyla dizi haline getirdi. Dizinin ilk sezonu 31 Ağustos'ta yayınlandı ve ilk haftasında rekor kırdı.

Yayın devinin istatistiklerine göre One Piece, çıkış yaptığı ilk hafta sonu 84 ülkede birden liste başı olmayı başardı. Bu, 83 ülkede bir numaraya ulaşan Stranger Things 4. sezonu ve Wednesday gibi diğer Netflix yapımlarını geride bıraktığı anlamına geliyor.

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Diziyi henüz izlememiş olanlar için One Piece, hazineyi aramak üzere denizlere yelken açan Monkey D. Luffy'nin maceralarını ele alıyor. Netflix uyarlamasında Luffy karakterini Iñaki Godoy canlandırıyor. Dizide Emily Rudd ve Mackenyu gibi sevilen isimler yer alıyor.

Dizinin yapım aşamasının yaklaşık 7 yıl sürdüğü belirtildi. Konuyla ilgili konuşan yaratıcı yapımcı Eiichiro Oda, manga serisine sadık kaldıklarını ve emeklerinin karşılığını aldıklarını söyledi. İzleyicilerden gelen tepkilerin şu ana kadar olumlu olduğunu belirtelim.

Birinci sezonun popülaritesi ve One Piece hikayesinin genişliği göz önüne alındığında, ikinci sezon kaçınılmaz görünüyor. One Piece'in ilk sezonu 10 bölümden oluşuyor ve Türkiye'de de izlenebilir durumda.

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