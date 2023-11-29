Netflix'in Berlin Dizisi İçin İlk Fragman Yayınlandı

Netflix'in en sevilen dizilerinden biri olan La Casa de Papel'in spin off yapımlarından biri olan Berlin dizisi için ilk resmi fragman yayınlandı. Fragman, Berlin'in kökenlerine inen bir seriyi gözler önüne seriyor.

Netflix'in en sevilen dizilerinden biri olan La Casa de Papel, spin off yapımlarıyla hayranları meraklandırmaya başladı. Dijital yayın devi, Berlin karakterini konu alacak yeni dizi için ilk resmi fragmanı yayınladı. İşte Berlin konusu, yayın tarihi ve diğer detaylar.

Netflix Berlin konusu ve yayın tarihi

Netflix, Berlin'in ilk fragmanını yayınladı. Bir dakikalık tanıtım videosu, Berlin'in kökenlerine inen kapsamlı seriyi gözler önüne seriyor. Pedro Alonso tarafından canlandırılan karakter, La Casa de Papel'de oldukça sevilmişti.

Berlin, La Casa de Papel'in öncesini ele alacak. Dizi, Profesör'ün ekibine katılmadan önceki yıllarda soygun yapmak için Avrupa'yı dolaşan Berlin'in suç dünyasındaki dönemini konu alacak. Fragmanda, Pedro Alonso'nun hırsızlıkta nasıl ustalaştığı görülebiliyor.

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Bir dakikalık fragmanda Berlin, Itziar Ituño'nun canlandırdığı Raquel Murillo ile polis müfettişi olmadan önceki günlerine dönüyor. Dizide ayrıca Michelle Jenner'ın canlandırdığı Berlin'in aşkı Keila dahil olmak üzere yeni karakterler de yer alıyor.

Yapımcı Alex Pina; Berlin dizisinin romantizm, suç, komedi ve gerilim dolu bir hikaye anlatacağını söyledi. Pedro Alonso'nun "altın çağına" dönecek yapım, şimdiden büyük merak uyandırmayı başardı.

Berlin'in henüz kesin bir yayın tarihi bulunmuyor, ancak önümüzdeki yıl Netflix'te gösterime girmesi bekleniyor. La Casa de Papel'in öncesini ele alacak ve diğer karakterlerin dizilerine de liderlik edecek.

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