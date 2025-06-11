Nesrin Cavadzade yaz tatilinde hindistan ceviziyle serinledi

Nesrin Cavadzade yaz tatilinde hindistan ceviziyle serinledi
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"Sandık Kokusu" dizisinin finalinden sonra sessizliğe bürünen Nesrin Cavadzade, sahil pozuyla geri döndü. Siyah bikinili, hindistan cevizli paylaşımı sosyal medyada kısa sürede gündeme oturdu.

Oyunculuğuyla olduğu kadar özel hayatıyla da sık sık gündeme gelen Nesrin Cavadzade, bu kez sosyal medya paylaşımıyla adından söz ettirdi. Son olarak "Sandık Kokusu" dizisinde rol alan ünlü oyuncu, dizinin final yapmasının ardından özel yaşamıyla gündeme gelmişti. Dizi setinde tanıştığı oyuncu Pamir Pekin ile kısa süreli bir ilişki yaşayan Cavadzade, ayrılık sonrası bir süre gözlerden uzak kalmıştı. Şimdilerde ise sosyal medya hesaplarında yaptığı cesur ve özgün paylaşımlarla dikkat çekiyor.

Nesrin Cavadzade yaz tatilinde hindistan ceviziyle serinledi

Sıcak havaların etkisiyle ünlü isimler tatil beldelerine yönelirken, bu isimler arasına Nesrin Cavadzade de katıldı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yaz sezonunu açtığını duyuran oyuncu, plajdan verdiği pozla ilgi odağı oldu.

Nesrin Cavadzade yaz tatilinde hindistan ceviziyle serinledi

Siyah bikinisiyle kamera karşısına geçen Cavadzade, elinde hindistan ceviziyle objektife gülümsedi. Doğal güzelliği ve enerjisiyle övgü toplayan paylaşımı, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Hem kariyeri hem sosyal medya tarzıyla gündemden düşmeyen Nesrin Cavadzade, bu yaz da adından sıkça söz ettirecek gibi görünüyor.

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
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