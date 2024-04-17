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Nesrin Cavadzade, gönlünü eski Kaan Yardımcı'ya kaptırdı

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Şimdilerde NOW TV'de yayınlanan Şahane Hayatım dizisinde rol alan güzel oyuncu Nesrin Cavadzade, yeni bir ilişkiye yelken açtı.

SORULARI YANITSIZ BIRAKTILAR

Muhabir Online'da yer alan habere göre, son olarak meslektaşı Gökhan Alkan ile uzun süreli bir ilişki yaşayan ve evlilik yolundayken ayrılan Nesrin Cavadzade, gönlünü eski TFF Başkanı Servet Yardımcı'nın oğlu Kaan Yardımcı'ya kaptırdı. İkili, önceki akşam bir mekandan çıkarken görüntülendi. Basın mensuplarının sorularını da yanıtsız bırakan çift, aynı araca binerek uzaklaştı.

Öte yandan Nesrin Cavadzade'nin geçtiğimiz günlerde sevgilisini annesiyle tanıştırdığı da ileri sürüldü.

Nesrin Cavadzade, gönlünü eski Kaan Yardımcı'ya kaptırdı

Nesrin Cavadzade, gönlünü eski Kaan Yardımcı'ya kaptırdı

Nesrin Cavadzade, gönlünü eski Kaan Yardımcı'ya kaptırdı

Ecem Altan
Ecem Altan
Haberler.com - Magazin

Nesrin Cavadzade Servet Yardımcı 3.Sayfa Magazin Haberler

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Yorumlar (1)

GÖBEĞİNİ KAŞIYAN ADAM :

Hayırdır Nesrin? Durdun durdun son zamanlarda adın çok çıkmaya başladı. Projeler yolda herhalde.

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Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
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