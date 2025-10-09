Haberler

Neslihan Arslan, Güller ve Günahlar'da Tülay Rolüyle İzleyici Karşısında

Neslihan Arslan, Güller ve Günahlar'da Tülay Rolüyle İzleyici Karşısında
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kanal D'nin yeni dizisi Güller ve Günahlar'da şirret bir kadın olan Tülay'ı canlandıran Neslihan Arslan, karakteriyle ilgili sert açıklamalarda bulundu ve projenin titizlikle hazırlandığını vurguladı.

KANAL D'nin yeni dizisi Güller ve Günahlar'da ters köşe bir rolle izleyici karşısına çıkacak olan Neslihan Arslan'dan itiraf. Hayatta kendinden başka kimseye en ufak acıması olmayan şirret bir kadın olan Tülay rolüne hayat veren başarılı oyuncu, "Genelde oynamaya çalıştığım karakterler arasında benzerlik olmamasını kovalarım" deyip ekledi: "Tülay, akıl ve duygusal olarak çok uzağımda. Tam da olmasını istediğim gibi çalışması, çıkarması zor bir karakter."

'DİZİMİZ İÇİN TİTİZLENİYORUZ'

Kanal D'nin fenomen dizisi Eşref Rüya'da canlandırdığı Nimet karakteriyle iz bırakan Neslihan Arslan, Güller ve Günahlar ekibinin projeye olan inancına da dikkat çekti. Nimet'i mumla aratacak Tülay rolü için sevilen isimlerle kamera karşısına geçen ünlü oyuncu, "Herkesin üstüne titizlendiği ve fazlasını katmaya çalıştığı bir işimiz var" ifadesini kullandı.

BİR SIRLA DEĞİŞEN HAYATLAR

Yönetmenliğini Deniz Can Çelik'in üstlendiği Güller Günahlar, dürüstlük ve güven üzerine kurulu hayatı bir anda altüst olan Serhat'ın (Murat Yıldırım) hikayesini anlatıyor. Eşi Berrak'ın (Oya Unustası) yıllardır sakladığı büyük sırrı öğrenen Serhat, bu gerçekle sarsılırken yolu Zeynep (Cemre Baysel) ile kesişiyor. İkili, kendilerini yalanların ve sırların ortasında buluyor.

Yapımcılığını Nazlı Heptürk'ün üstlendiği NGM imzalı Güller ve Günahlar, 11 Ekim Cumartesi akşamı Kanal D'de ekran yolculuğuna başlıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Magazin
Gazze'de ateşkes yürürlüğe girdi! İşte planın ilk aşaması

Gazze'de ateşkes yürürlüğe girdi! İşte planın ilk aşaması
51 yıl sonra bir ilk: Kapalıçarşı'da kuyumcular altın satışını durdurdu

51 yıl sonra bir ilk: Kapalıçarşı'da altın satışını durdurdular
Jet akım radara yansıdı! İstanbul'u 48 saat boyunca esir alacak

Jet akım radara yansıdı! İstanbul'u 48 saat boyunca esir alacak
Kredi kartı borç yapılandırması için son 24 saat

Süreyi kaçıran yandı! Kredi kartı sahipleri için son 24 saat
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İmamoğlu ile birlikte diploması iptal edilen akademisyen emekli oldu

İmamoğlu ile birlikte diploması iptal edilen akademisyenden yeni karar
Kredi kartı borç yapılandırması için son 24 saat

Süreyi kaçıran yandı! Kredi kartı sahipleri için son 24 saat
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.