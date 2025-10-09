Neslihan Arslan, Güller ve Günahlar'da Tülay Rolüyle İzleyici Karşısında

KANAL D'nin yeni dizisi Güller ve Günahlar'da ters köşe bir rolle izleyici karşısına çıkacak olan Neslihan Arslan'dan itiraf. Hayatta kendinden başka kimseye en ufak acıması olmayan şirret bir kadın olan Tülay rolüne hayat veren başarılı oyuncu, "Genelde oynamaya çalıştığım karakterler arasında benzerlik olmamasını kovalarım" deyip ekledi: "Tülay, akıl ve duygusal olarak çok uzağımda. Tam da olmasını istediğim gibi çalışması, çıkarması zor bir karakter."

'DİZİMİZ İÇİN TİTİZLENİYORUZ'

Kanal D'nin fenomen dizisi Eşref Rüya'da canlandırdığı Nimet karakteriyle iz bırakan Neslihan Arslan, Güller ve Günahlar ekibinin projeye olan inancına da dikkat çekti. Nimet'i mumla aratacak Tülay rolü için sevilen isimlerle kamera karşısına geçen ünlü oyuncu, "Herkesin üstüne titizlendiği ve fazlasını katmaya çalıştığı bir işimiz var" ifadesini kullandı.

BİR SIRLA DEĞİŞEN HAYATLAR

Yönetmenliğini Deniz Can Çelik'in üstlendiği Güller Günahlar, dürüstlük ve güven üzerine kurulu hayatı bir anda altüst olan Serhat'ın (Murat Yıldırım) hikayesini anlatıyor. Eşi Berrak'ın (Oya Unustası) yıllardır sakladığı büyük sırrı öğrenen Serhat, bu gerçekle sarsılırken yolu Zeynep (Cemre Baysel) ile kesişiyor. İkili, kendilerini yalanların ve sırların ortasında buluyor.

Yapımcılığını Nazlı Heptürk'ün üstlendiği NGM imzalı Güller ve Günahlar, 11 Ekim Cumartesi akşamı Kanal D'de ekran yolculuğuna başlıyor.