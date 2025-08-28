Neler Oluyor Hayatta Yeni Sezon Tanıtımını Yapay Zeka ile Gerçekleştirdi

KANAL D'nin gündemi hem takip eden hem de belirleyen programı Neler Oluyor Hayatta yaz tatilinden dönüyor. Hakan Ural ve Ferda Yıldırım'ın sunumuyla yıllardır doğru haberin adresi olan program, yeni yayın dönemine en az kendisi kadar iddialı bir tanıtım filmiyle merhaba dedi. Hayata, insana ve gündeme dair tüm konuların konuşulduğu, özel içerikleriyle kendi gündemini yaratan "Neler Oluyor Hayatta"nın yeni sezon tanıtım filmi yapay zeka ile yapıldı.

TANITIM BEĞENİ TOPLADI

Sadık bir izleyici kitlesini hafta içi her sabah Kanal D'de buluşturan Neler Oluyor Hayatta'nın yeni sezona dair ipuçları veren yapay zeka destekli tanıtımı beğeni topladı.

Hakan Ural ve Ferda Yıldırım'ın bilgisayar marifetiyle yer aldığı tanıtım filmi, gerçek hayatla sanal alem arasındaki ince çizgiye gönderme yaptı. Koridorda yürürken görülen ikilinin etraflarını saran ekranlardaki görüntülerle izleyiciye hem bugüne hem de geleceğe damga vuracak olaylara ışık tutulacağı mesajı verildi.

"Neler Oluyor Hayatta" 1 Eylül Pazartesi gününden itibaren hafta içi her gün saat 09.00'da Kanal D'de.