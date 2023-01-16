Nedim Saban... 56.DOĞUM GÜNÜNÜ SAHNEDE KUTLADI.

Dr. Stress olarak bilinen, Tiyatrokare’nin kurucusu ve Genel sanat Yönetmeni Nedim Saban 56.Doğum Gününü "Ahududu" oyunun kulisinde ekip arkadaşlarıyla birlikte kutladı.

15 Ocak 2023 Pazar günü Trump Kültür Merkezi'nde sahnelenen Ahududu oyunundan sonra ekip arkadaşlarıyla birlikte yeni yaşını pasta keserek kutlayan Nedim Saban, iyi ki Oğlak burçluyum, 31 yıldır Tiyatroda ve 7 yıldır aynı ekiple sahnede kutlamaktan çok mutlu olduğunu söyledi.

450. Kez Sahnelenen Ahududu oyunu ilk günden bugüne kadar hep dolu salonlarda ve seyircinin büyük ilgisiyle karşılanıyor.