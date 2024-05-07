Nebahat Çehre'ye kalp stenti takıldı
Ünlü oyuncu Nebahat Çehre rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı ve kalbine stent takıldı. Çehre'nin menajeri sağlık durumunun iyi olduğunu ve evinde dinlendiğini açıkladı.
Geçen günlerde rahatsızlanınca hastaneye kaldırılan Nebahat Çehre'nin kalbine stent takıldığı öğrenildi.
Çehre'nin son durumuyla ilgili menajeri Selçuk Kaya açıklama yaptı.
"EVİNDE DİNLENİYOR"
Kaya "Değerli oyuncumuz Nebahat Çehre'nin sağlık durumu iyidir. Kendisi evinde dinleniyor. Arayan soran herkese ayrı ayrı teşekkür ediyoruz.
Yakın zamanda yeni projeler de görüşmek dileğiyle" ifadelerini kullandı.