Üye Girişi
Haberler

Nebahat Çehre'ye kalp stenti takıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ünlü oyuncu Nebahat Çehre rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı ve kalbine stent takıldı. Çehre'nin menajeri sağlık durumunun iyi olduğunu ve evinde dinlendiğini açıkladı.

Geçen günlerde rahatsızlanınca hastaneye kaldırılan Nebahat Çehre'nin kalbine stent takıldığı öğrenildi.

Çehre'nin son durumuyla ilgili menajeri Selçuk Kaya açıklama yaptı.

"EVİNDE DİNLENİYOR"

Kaya "Değerli oyuncumuz Nebahat Çehre'nin sağlık durumu iyidir. Kendisi evinde dinleniyor. Arayan soran herkese ayrı ayrı teşekkür ediyoruz.

Yakın zamanda yeni projeler de görüşmek dileğiyle" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Magazinkolik / Magazin

Nebahat Çehre Magazin Sağlık Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

En az atama yapılacak branşlar! Öğretmen atamalarında en az hangi branşlar atanacak? Temmuz'da asgari ücrete zam var mı? 2024 Temmuz ayında asgari ücrete zam gelecek mi, artacak mı? 8 Mayıs 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 8 Mayıs Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Aziz Yıldırım aday mı? Fenerbahçe başkanlığına Aziz Yıldırım aday olacak mı? 8 Mayıs Konya'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 8 Mayıs Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 8 Mayıs İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! 8 Mayıs 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 8 Mayıs 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! 8 Mayıs Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 8 Mayıs 2024 Çarşamba Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 8 Mayıs İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 8 Mayıs Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 8 Mayıs Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da planlı elektrik kesintileri! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 8 Mayıs AFAD ve Kandilli deprem listesi! 8 Mayıs Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title