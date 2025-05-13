Nebahat Çehre son görüntüsüyle yaşını unutturdu

Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Nebahat Çehre, dün akşam katıldığı davette adeta yıllara meydan okudu. 81 yaşındaki usta oyuncu, şıklığı ve zarafetiyle geceye damgasını vururken, sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı. Yeşilçam'ın sembol isimlerinden olan ve Aşk-ı Memnu'daki performansıyla geniş kitlelerce yeniden tanınan Çehre, siyah tonlardaki zarif kombiniyle etkinliğe katıldı. Minimal ama etkileyici tarzı ve kendinden emin tavırlarıyla gecenin en dikkat çeken isimlerinden biri oldu.

Usta oyuncunun fit görünümü ve enerjik hali davetliler tarafından takdirle karşılandı. Etkinlik alanında birçok kişinin ilgi odağı olan Çehre, gece boyunca kendisine yönelen kameralara gülümseyerek poz verdi. 81 yaşında olmasına rağmen gençlik enerjisini yansıtan Nebahat Çehre'nin görüntüleri, kısa sürede sosyal medyada geniş yankı buldu. Kullanıcılar tarafından "Zamanın durduğu kadın", "Her dönemin yıldızı" ve "Gerçek bir zarafet timsali" gibi yorumlar yapıldı.