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Nagihan Karadere'den, Survivor'a döneceği iddialarına yanıt

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Survivor'ın en popüler yarışmacılarından Nagihan Karadere, yedeklerden yarışmaya dahil olacağı iddialarına yanıt verdi. Karadere, 'Survivor'a gelmiyorum' diyerek iddiaları yalanladı.

Survivor'ın gelmiş geçmiş en sevilen yarışmacıları arasında yer alan Nagihan Karadere'nin yedeklerden yarışmaya dahil olması beklense de ünlü isimden 'Survivor'a gelmiyorum' yanıtı geldi.

Defalarca kez Survivor'da yarışan ve gerek kavgaları gerekse başarılı performansıyla adından söz ettirmeyi başardı. 2025 sezonunda yer almadığı için hayranlarından baskı gören ve sık sık yedeklerden yarışmaya dahil olacağı iddia edilen Karadere, sosyal medya hesabından açıklama videosu paylaştı.

"SURVIVOR'A GELMİYORUM!"

Sürekli Survivor sorularının geldiğini söyleyen Nagihan, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Sevgili arkadaşlar, toplu bir açıklama yapma ihtiyacı duyuyorum çünkü aylardır sürekli bana bu soru geliyor. Artık DM kutum patlıyor. Hala ümitlenenler var, hala gideceğimi düşünenler var. Arkadaşlar, her eylemimden bir anlam çıkarmayın. Survivor'a gitmiyorum. Survivor artık yarılanmış, ancak bana hala 'Yedeklerden gelirsin' diyenler var. Yokum arkadaşlar yani gerçekten bunu açıkladığıma da inanamıyorum" dedi.

Nagihan Karadere'den, Survivor'a döneceği iddialarına yanıt
Haberler.com / Rumeysa Aydın - Magazin
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıCan Reno:

bu haberi yapan editoru işten kovarım :)

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Haber YorumlarıSami İşgören:

heryerini gerdirmiş zaten gitse yaptırdığı batoks işlemleri alacağı para karşılamaz niye gitsin:))

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