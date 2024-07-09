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Nagehan Alçı, Rasim Ozan Kütahyalı'dan gördüğü şiddeti anlattı: Geceleri elimde bıçakla bekliyordum

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13 yıllık eşi Rasim Ozan Kütahyalı'dan geçtiğimiz sene tek celsede boşanan gazeteci Nagehan Alçı, yaşadığı psikolojik ve ekonomik şiddeti anlattı. Kütahyalı'nın bütün parasını elinden aldığını ve kendisine şiddet uyguladığını söyleyen Alçı, "Rasim'in öfkesi dinmediği için kaç gece elimde bıçakla beklediğimi biliyorum" diyerek ağızları açık bıraktı.

2010 yılında nikah masasına oturan ve ikiz kızları dünyaya gelen Rasim Ozan Kütahyalı ile Nagehan Alçı, geçtiğimiz sene tek celsede boşandı. Ayrılık kararının ardından Kütahyalı'dan gördüğü şiddetle gündeme gelen Nagehan Alçı, Nevşin Mengü'nün programında evliliğiyle ilgili bilinmeyenleri anlattı.

"RASİM PARAMI ELİMDEN ALIYORDU, ÖFKESİ DİNMİYORDU"

Uzun yıllardır evliliğinde ciddi sorunlar yaşadığı Rasim Ozan Kütahyalı'dan çocukları için hemen boşanamadığını söyleyen Nagehan Alçı, "Benim kazandığım parayı Rasim'in 'Sen anlamazsın' diyerek elimden alıyordu. Parayı göndermezsem ondan kurtulamazdım. Rasim tarafından ben para cahili ilan edilmiştim. Para ortak hesaptaydı ama onu boşaltmış. Bir şiddetinde eve polis çağırdım. Yaşadıklarımı sineye çektiğim için kendime çok kızıyorum. Bir süre sonra o kısır döngüye girdiğinde insan sesini çıkaramaz hale geliyor. Rasim'in öfkesi dinmediği için kaç gece elimde bıçakla beklediğimi biliyorum. Rasim işsiz kaldığında ben baktım. Kimse onun yüzüne bakmazken ben onun herkesi arardım. Gecenin bir yarısı ben uyurken ışıkları açıp 'Beceriksiz sen benim için bir şey yapmıyorsun' derdi."

Nagehan Alçı, Rasim Ozan Kütahyalı'dan gördüğü şiddeti anlattı: İstediğini yapmayınca çocuklarıma eski videolarımı izletirdi

"ÇOCUKLARIMA BENİM KÖTÜ GÖRÜNDÜĞÜM VİDEOYU İZLETİRDİ"

"Bir keresinde benden bir şey istedi ve yaptıramadı. Çok kızmıştı. Hiç unutmuyorum ve ortamdan kaçmıştım. Geri geldiğimde çocukları televizyon karşısına oturtturmuş ve benim yıllar önceki bir videomu açmış. Rasim'le evlenmeden önce gazetecilik yaptığı için arada televizyon programlarına katılıyordum. Benim böyle kötü göründüğüm bir yayını bulmuş. Şu halimden 3-4 kilo fazlayım ve çok da özenli giyinmediğim için yorgun ve paspal göründüğüm bir yayın. Onu çocuklara açmış ve beni parmağıyla göstererek 'Çocuklar işte anneniz bu kadar çirkin ve şişmandı. Onu ben yarattım' dedi."

Nagehan Alçı, Rasim Ozan Kütahyalı'dan gördüğü şiddeti anlattı: Geceleri elimde bıçakla bekliyordum

Ecem Altan
Ecem Altan
Haberler.com - Magazin

Rasim Ozan Kütahyalı Nagehan Alçı Kadın Magazin Haberler

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Yorumlar (10)

TIRNAKÇI CEMİL AMCANIZ:

2 karakteri zayıf insan

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YILDIRAY YILDIRIM:

ayyyy yazıııık. hadi hadi. çok inandık çok

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Barış O. B.:

Valla karakter olarak birbirinize çok yakışıyorsunuz. Ne o senden fazla, ne de sen ondan eksik. Beraber yuvarlanın

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Lale:

Sen hala kurtulamamissin anlattigina göre adını anma bence

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sade vatandaş:

haydan gelen huya gitmiş yandaşlığın nimetlerini kardaşlığına kaptırmış haram para ateş olur el yakar bir hayrını göremezsin elden ele dolaşır en sonunda doktora hastahane masrafına gider

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YİĞİT TÜRKALP:

vuramiyi yüreksizzz

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İlyas GÜNEŞ:

Hiç inandırıcı değil ölmeyi bekleyeceğine ne duruyorsun yanında

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VATOZZ:

Kadının beyanı esastır. İşte Rasimin gerçek yüzü

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duyarlı vatandaş:

Program kurgusu nevşinle önceden senaryo planlamışlar:)))

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Fatih Sultan:

Rasim hiç şaşırtmadı

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