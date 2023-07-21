Nagehan Alçı, Rasim Ozan Kütahyalı'dan boşanmak için mahkemeye başvurdu iddiası

Gazeteci Nagehan Alçı'nın 13 yıllık eşi olan Rasim Ozan Kütahyalı'dan boşanmak için mahkemeye başvurduğu iddia edildi.

Gazeteci Nagehan Alçı'nın 13 yıllık eşi olan Rasim Ozan Kütahyalı'ya boşanma davası açtığı iddia edildi.

BOŞANMAK İÇİN MAHKEMEYE BAŞVURDU

Odatv'nin haberine göre Nagehan Alçı, ikiz çocukları olan çiftin, boşanmak için İstanbul 2. Aile Mahkemesi'ne başvurdu.

İKİ TARAFTAN DA AÇIKLAMA YOK

Boşanma dosyasında Nagehan Alçı'nın davacı, Rasim Ozan Kütahyalı'nın davalı olduğu öğrenildi. Boşanma iddialarıyla ilgili iki taraftan da bir açıklama gelmedi.