Nagehan Alçı'dan beklenen açıklama geldi: Evliliğimizi bitirme kararı aldık

Nagehan Alçı, Rasim Ozan Kütahyalı ile boşanma iddialarının ardından sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşıma imza attı. Alçı paylaşımında "Rasim'le uzlaşıp, anlaşarak evliliğimizi bitirme kararı aldık. O benim her zaman yüreğine ve aklına güvendiğim dostum ve fikirdaşım olacak. İlişkimiz hep baki kalacak" ifadelerine yer verdi.

Habertürk yazarı Nagehan Alçı, 2010 yılında evlendiği Rasim Ozan Kütahyalı ile boşanma iddialarını doğruladı. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Alçı, Kütahyalı ile dostluklarının devam edeceğini belirtti.

"İLİŞKİMİZ HEP BAKİ KALACAK"

Nagehan Alçı yaptığı paylaşımda "Rasim'le uzlaşıp, anlaşarak evliliğimizi bitirme kararı aldık. O benim her zaman yüreğine ve aklına güvendiğim dostum ve fikirdaşım olacak. İlişkimiz hep baki kalacak. Çocuklarımız için medyadaki meslektaşlarımdan sürece saygılı olmalarını rica ediyorum" ifadelerine yer verdi.

YAYIN YASAĞI ALDIRDILAR

Açıklamasının devamında çocuklarının süreçten olumsuz etkilenmemesi için süreçle ilgili yayın yasağı aldırdıklarını belirten Alçı, "Boşanma sürecimizle ilgili mahkemeden yayın yasağı çıkmıştır. 10 yaşındaki çocuklarımızın sağlığını da ilgilendiren bu hassas konuda yalan yanlış, bölük pörçük haberler yaparak yayın yasağını ihlal edenlerin gereken cezayı alması için avukatlarımız suç duyurusunda bulunacaktır" dedi.

İşte Alçı'nın o paylaşımları;