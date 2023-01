Müzisyen İlkim Sezgin bu kez daha farklı 'FIND MYSELF'

Yeni neslin favori sanatçısı İlkim Sezgin'in son şarkısı "Find Myself" , 21 Ekim'de Malbec Records etiketiyle yayınlandı.Sözleri ve müziği İlkim Sezgin'e ait olan şarkının, düzenlemesi birçok işinde birlikte çalıştığı Beatenvy ve Mert Harmankaya imzası taşıyor. Popüler müzikte harikalar yaratan İlkim Sezgin, "Find Myself" ile hüzünlü sözlerle dans ettirmeyi başarıyor.

Daha önce Mert Harmankaya, Beatenvy, THECELIK gibi isimlerle yaptığı şarkılarla da adından bahsettiren İlkim Sezgin, son şarkısını şu sözlerle anlattı: "Find Myself; yayın tarihinden tam 1 yıl önce, bir gece vakti evimin salonunda piyano başında yazdığım bir şarkı. İlk yazdığım versiyonu şu an dinlediğinizden çok daha yavaş ve hüzünlüydü aslında. Zaman geçti üstünden ve bu şarkıyı gün yüzüne çıkarmak istediğine karar verdim. Babam hep Türk ezgileri, enstrüman olarak da yaylı sazlar ve darbuka kullanmamı isterdi şarkılarımda. Ben de dedim ki işte bu sefer biraz zorlayacağım şartları ve daha önce yapmadığım sound'da bir iş yapacağım. Aranjörüm Mert Harmankaya ile şarkıyı ilk yazdığım versiyonundan bambaşka bir yere getirdik. 4-5 arkadaşımla fikir alışverişi yapıp parçayı tamamladık. Hem Hint hem de Türk ezgileri ekledik. Babam her aşamada işin içindeydi ve tüm planlamaları o yaptı."

HER İŞİMDE FARKLI BİR YÖNÜMÜ KEŞFETMEYİ SEVİYORUM

Çok yakında bu şarkı için dev ekiple klipte çekeceklerini belirtti. Klipte duygusal anlar kendisini mutluluk ve eğlenceli anlara bırakacak.Yönetmen koltuğunda sürpriz bir isim olacak ve hep beraber hızlıca bu süreci tamamlayacağız. Deneysel ve farklı bir iş olacak benim için ama ne zaman tek bir çizgide ilerledim ki ben. Her işimde yeni bir yönümü keşfetmeyi ve dinletmeyi seviyorum. Umarım yeni şarkım "Find Myself" hoşunuza gider"

İlkim Sezginin yeni single'ı "Find Myself", 21 Ekim'de tüm platformlarda ki yerini aldı.