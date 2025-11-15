Haberler

Müzikalde şok iddia! Mine Koşan sahneye geç çıktı, kadrodan çıkarıldı

Müzikalde şok iddia! Mine Koşan sahneye geç çıktı, kadrodan çıkarıldı
"7 Kocalı Hürmüz" müzikalinin yıllar sonra yeniden sahnelenmesinin ardından, konuk sanatçı Mine Koşan'ın sahneye geç çıktığı iddiası üzerine projeden çıkarılması büyük tartışma yarattı. Koşan cephesi suçlamaları reddederken, Müjdat Gezen'in önce kendilerine destek verdiğini, ardından kararın ekipten geldiğini söylediği ileri sürüldü. Aile, yaşanan süreci yargıya taşıyacaklarını açıkladı.

  • Mine Koşan, '7 Kocalı Hürmüz' müzikalinden kadrodan çıkarıldı.
  • Mine Koşan'ın sahneye geç çıktığı ve kuliste aşırı sigara içtiği iddia edildi.
  • Mine Koşan'ın menajeri, konuyu yargıya taşıyacaklarını açıkladı.

Sadık Şendil'in kaleme aldığı, Müjdat Gezen'in yönetmenliğini üstlendiği klasik müzikal "7 Kocalı Hürmüz", yıllar sonra yeniden seyirciyle buluştu. Oyunun yeni kadrosunda Çağla Şıkel, Sarp Bozkurt, Müjdat Gezen ve Şeyla Halis yer alırken, Mine Koşan da özel konuk sanatçı olarak sahneye çıktı.

SAHNEYE GEÇ ÇIKTI İDDİASI

Müzikalin perde açmasının ardından kulis tarafında gerilim yaşandı. İddialara göre Mine Koşan, kendisine verilen işarete rağmen kaside bölümüne geç çıktı. Bu durumun sahnedeki akışı aksattığı gerekçesiyle Çağla Şıkel'in "Zamanında sahneye girmedi" diyerek sitem ettiği öne sürüldü.

"ÇOK SİGARA İÇİYOR" ŞİKAYETLERİ

Ayrıca Koşan hakkında, kuliste aşırı sigara içtiği yönünde yapım ekibine şikayetler iletildiği iddia edildi. Bu gelişmelerin ardından yapımcıların usta sanatçıyı arayarak projedeki görevine son verdiği ileri sürüldü.

KOŞAN CEPHESİ: OLAYI YARGIYA TAŞIYORUZ

Hürriyet'in haberine göre, Mine Koşan'ın kardeşi ve menajeri Ayda Koşan, yaşananlara ilişkin açıklama yaptı. Koşan, iddiaları kabul etmediklerini belirterek, " "Konserlerimizi müzikalin programına göre iptal ettik. 2 prömiyer oldu. 'Biri aile yakınlarına diğeri ise normal prömiyer' dediler. İkisinden de para almadık. 3 iş sonra da bizi müzikalden çıkarttılar. Sözleşmemiz yok. Müjdat abi (Gezen) 'Sen olmazsan, ben olmam. Kasideyi dinledik ağladık. Kesinlikle sen olmalısın bu projede' dedi. Sözleşme yapmak istedik fakat Müjdat abi 'Sözleşme benim sözümdür' dedi. Bu olaylar sonrası Müjdat Gezen'i aradık ama telefonu açmadı. Ablam mesaj yolladı: 'Sen bana bir açıklama borçlusun.' Ondan sonra bizi aradı ve şunları söyledi: 'Evet, gerçekten şık olmadı bu durum. Ben söyledim kendilerine ama ekibin kararı'. 6 dakikalık bir rolümüz vardı ve orada bizi taşıyamadılar. Böyle pat diye insanı çıkaramazsınız. Konuyu yargıya taşıyacağız" ifadelerini kullandı.

