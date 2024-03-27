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Mustafa Üstündağ, Ali Babacan'a tepki gösterdi

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Başarılı oyuncu Mustafa Üstündağ Deva Partisinin Genel Başkanı Ali Babacan'a seslenerek " Sayın Babacan sen mesaj yazıyorsun,ama ben cevap veremiyorum. Telefon numaramı nerden buldun" diyerek tepkisini dile getirdi.

DurakMedya'da yer alan habere göre ünlü oyuncu Mustafa Üstündağ'dan ' Bana niye mesaj atıyorsunuz " çıkışı. Fenomen dizi Kurtlar Vadisinde canlandığını ' Muro ' karakteri ile hafızalara kazınan Mustafa Üstündağ kendisine Deva Partisinden gelen mesajı paylaştı.

Gelen otomatik mesaja cevap veremediği için sinirlenen ünlü oyuncu Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'a seslendi.

" Ali Babacan numaramı nerden buldun"

Kendisine atılan mesaja öfkelenen ünlü isim " Sayın Babacan sen mesaj yazıyorsun,ama ben cevap veremiyorum. Telefon numaramı nerden buldun" diyerek tepkisini dile getirdi.

Kaynak: Magazinkolik / Magazin

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