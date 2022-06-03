Mustafa Sandal, Melis Sütşurup ile Roma'da evlendi - Haberler

Mustafa Sandal, Melis Sütşurup ile Roma'da evlendi
İhlas Haber Ajansı - Magazin
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Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal, Melis Sütşurup ile İtalya'nın başkenti Roma'da dünyaevine girdi.
Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal, Melis Sütşurup ile İtalya'nın başkenti Roma'da dünyaevine girdi.
Mustafa Sandal, geçtiğimiz Şubat ayında nişanlandığı Melis Sütşurup ile İtalya'nın başkenti Roma'da nikah masasına oturdu. Çiftin şahitliğini Simge Sütşurup ve Tunç Taşdemir üstlenirken, çiftin düğünü 11 Mayıs'ta Marmaris'te yapacağı öğrenildi.
(İHA)
İhlas Haber Ajansı / Magazin