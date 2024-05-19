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Mustafa Keser: "O hususla ilgili konuşamaz"

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İbrahim Tatlıses'in eleştirilerine cevap veren Mustafa Keser, "O hususla ilgili bir şey söyleyemez" dedi. Yeni projeleri olmadığını belirten Keser, "Ben arkamdan gelebilen yok" şeklinde konuştu.

"O hususla ilgili konuşamaz"

İbrahim Tatlıses, geçtiğimiz haftalarda Mustafa Keser hakkında, "Haddini bilmesi lazım, onu ilk biz çıkarttık ekranlara. Nankörlük etti, ayıp etti" şeklinde bir cümle kurmuştu.

Yaşanan polemiği daha fazla uzatmak istemeyen Keser, "Ben bu soruya cevap vermiştim, büyük bir ihtimalle o hususla ilgili bir şey söyleyemez. Ben öyle görüyorum" diyerek ekran macerasında kendi başına yol aldığının altını çizdi.

"Arkamdan gelebilen yok"

"Bu işi spor olsun diye yapmıyoruz"

Yeni çalışmalarını soran muhabirlere bir kez daha ilginç bir açıklama yapan Mustafa Keser, "Artık proje falan yok, ben arkama bakıyorum ve arkamdan gelebilen yok. O işler o yüzden bitti artık, bu işin sahne babındaki son temsilcisiyim.

Tek şarkılık bir adam değilim ben, ne okursam gider. Beste yaz çiz, karşılığı da yok. Spor olsun diye yapmıyoruz, olanlar da beni mezara kadar götürür." diyerek ilginç bir çıkış yaptı.

Sanat camiasını geçtiğimiz günlerde söylemleri ile sık sık meşgul eden Keser'in, bu duruma devam edeceği ve sanat camiasından nasıl tepki alacağı merak konusu oldu.

Kaynak: Magazinkolik / Magazin

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