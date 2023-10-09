Müslüm Gürses'in 15 Kasım 2012 tarihinde tedavi gördüğü hastanede geçirdiği by-pass ameliyatından önce sahne aldığı mekandaki görüntüleri ortaya çıktı. Ünlü sanatçının son şarkısı 'Paramparça' adeta kulakların pasını sildi. Gürses'in son şarkısında geçen 'Babamın öldüğü yaştayım' sözlerinin gerçek babası ile aynı ayda ölmesi bu kadar tesadüf olamaz dedirtti. İşte Müslüm Gürses'in ölmeden önceki son sahne performansı...

DurakMedya'dan Mustafa Barış Durak'ın haberine göre Müslüm Gürses, 15 Kasım 2012 tarihinde tedavi gördüğü hastanede geçirdiği by-pass ameliyatından önce sahne aldığı mekandaki görüntüleri ortaya çıktı.

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SON ŞARKISI " PARAMPARÇA" OLDU

Ünlü sanatçı son sahnesinde söylediği " Paramparça" şarkıcısı ile adeta kulakların pasını sildi. Gürses'in son şarkısında geçen " Babamın öldüğü yaştayım" sözlerinin gerçek babası ile aynı ayda ölmesi bu kadar tesadüf olamaz dedirtti.

Akciğer ve kalp yetmezliği nedeniyle yoğun bakıma kaldırıldı ve solunum cihazına bağlanan Gürses 3 Mart 2013'te, yaklaşık dört aydır tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.

İŞTE MÜSLÜM GÜRSES'İN ÖLMEDEN ÖNCEKİ SON SAHNE PERFORMANSI...