Murda'nın uyuşturucu özendirdiği iddiasıyla verilen ceza kaldırıldı

Murda lakaplı Mehmet Önder Doğan'ın bazı şarkılarında uyuşturucu kullanımını özendirdiği iddiasıyla aldığı ceza İstinaf Mahkemesi tarafından kaldırıldı. Mahkeme, şarkının duygusunun dinleyiciye geçirilmeye çalışıldığı kanaatine vararak Doğan'ın beraatına hükmetti.

Murda lakaplı Mehmet Önder Doğan'ın, bazı şarkılarında uyuşturucu kullanımını özendirdiği iddiasıyla aldığı 4 yıl 2 ay hapis cezası İstinaf Mahkemesi'nce kaldırıldı. Mahkeme, şarkının duygusunun dinleyiciye geçirilmeye çalışıldığı kanaatine varıldığını belirterek Doğan'ın beraatına hükmetti.

Murda lakaplı Mehmet Önder Doğan, 19 Nisan 2022'de İstanbul 53.Asliye Ceza Mahkemesi'nce "Duman', 'Pahalı' ve 'Eh Baba' isimli şarkılarında yer alan birtakım sözlerin uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımını özendirdiği iddiasıyla 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Herhangi bir özendirmeye dair eylem, görüntü ya da sözün bulunmadığı aktarıldı

Verilen kararın ardından sanık avukatlarınca yapılan itirazlar sonucu, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 4.Ceza Dairesi incelemesini tamamladı. Verilen kararda, eserin bütünü değerlendirildiğinde herhangi bir özendirmeye dair eylem, görüntü ya da sözün bulunmadığı, tamamen dile getirilen şarkının duygusunun dinleyiciye geçirilmeye çalışıldığı kanaatine varıldığı belirtildi.

Ayrıca, yerel mahkemenin kararına yönelik İstinaf başvurusunun kabulü ile ihlalin ve hukuka aykırılığın duruşma açılmaksızın düzeltilmesinin mümkün olduğu aktarıldı.

Beraatına hükmedildi

Mahkeme, sanık Doğan'ı 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını özendirme' suçunun unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle beraatına hükmetti.