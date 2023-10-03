Murat Kurşun, Ev Gezmesi programında iyilik örneği gösterdi

Murat Kurşun, Ev Gezmesi programında yeni taşındıkları evi Evrim Akın ile birlikte gezdi. Programın çekiminde Kurşun'un evinde görülen yürüteç de soruldu. Kurşun, hiç tanımadığı bir babanın kendisine sosyal medya üzerinden ulaştığını belirterek, babanın 5 yaşındaki çocuğu için yürütece ihtiyacı olduğunu öğrenince maddi durumu olmadığını söyleyerek yürüteci almak istediğini ifade etti.

Murat Kurşun, hafta sonu Evrim Akın ile Ev Gezmesi programında yeni taşındıkları evi Evrim Akın ile birlikte gezdi. Akın'ın sunduğu programın çekiminde Kurşun'un evinde görülen yürüteç de soruldu.

Murat Kurşun, hiç tanımadığı bir babanın kendisine sosyal medya üzerinden ulaştığını belirterek "Babanın 5 yaşındaki çocuğu için bu yürütece ihtiyacı varmış.

Bunun için maddi durumunun da olmadığını söyleyince ben almak istedim. İyilik iyidir" dedi.