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Murat Kekili, Geleneksel Zengibar Karakucak Güreş ve Kültür Festivali'nde sahne aldı

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Malatya'nın Darende ilçesinde düzenlenen 71. Geleneksel Zengibar Karakucak Güreş ve Kültür Festivali'nde ünlü sanatçı Murat Kekili, Darendelilere unutulmaz bir akşam yaşattı.

Bu yıl 71.'inci düzenlenen Geleneksel Zengibar Karakucak Güreş ve Kültür Festivali'nde sahne alan ünlü sanatçı Murat Kekili Darendelilere unutulmaz bir akşam yaşattı.

Malatya'nın Darende ilçesinde 71.'inci Geleneksel Zengibar Karakucak Güreş ve Kültür Festivali gerçekleştirildi. Hafta boyunca birçok etkinliğin yer aldığı festival kapsamında akşam Murat Kekili Darendeliler ile buluştu. Yoğun katılımın olduğu festival alanında sahne alan ünlü sanatçı Kekili, şarkılarını Darendeliler için seslendirdi. Vatandaşların da şarkılara eşlik ettiği festivale ilçe protokolü ile siyasiler de katılım gösterdi.

Binlerce Darendeli gecenin geç saatlerine kadar Murat Kekili'nin şarkılarına eşlik ederek unutulmaz bir gece yaşadı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Magazin

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