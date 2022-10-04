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Murat Dalkılıç - Şiar... 'DELİL' DÜETİ!

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Murat Dalkılıç - Şiar... 'DELİL' DÜETİ!

Pop Müziğin Başarılı ismi Murat Dalkılıç, Sitare Akbaş ve Mustafa Barış Koçkar’dan oluşan “Şiar “grubunun Delil parçasına Düet yaptılar.

Sözü Sitare Akbaş'a,müziği Mustafa Barış Koçkar'a ait olan şarkının aranjesinde Alper Aytekin imzası yer alıyor.

Şiar ve Murat Dalkılıç, yakında şarkının klibi için kamera karşısına geçecekler.

Şarkı kısa sürede listelere girerek dikkatleri üzerine çekti.

Grup şarkılarını şöyle tanımlıyorlar: Delil şarkımız, "Hakikat" bilgisine kişisel ya da toplumsal doğrularla gitmenin mümkün olamayacağını, bunların zan olabileceğini anlatmaktadır.

"Hakikat" makamına yapılacak yolculuk; kişinin ezberini bozacak, doğru bildiklerini yanlış, yanlış bildiklerini doğruya çevirecektir.

Bu yolculuk; insana yüzleşmekle ilgili mertlik göstermesini her an hatırlatacak, korkuyu ortadan kaldıracak bir yolculuktur.

Yorulmak nedir bilmeyenlerin yolu, ancak ince bir zevkle açılabilir. "Hakikat" makamında artık zıtlıklar yoktur. Tek gerçek Hak'tır.

Şiar feat Murat Dalkılıç

Yapım Bade Müzik

Söz : M. Sıtare Akbaş

Müzik: Mustafa Barış Koçkar

Aranje: Alper Aytekin

Mix Mastering : Akın Erdem Kadız

Kaynak: Magazinkolik / Magazin

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