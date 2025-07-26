Münir Özkul'un filmleri için iki ayrı telif davası açıldı

Yeşilçam'ın efsanevi ismi Münir Özkul'un kızı Güner Özkul, babasının unutulmaz filmlerinin izinsiz yayınlandığı iddiasıyla harekete geçti. Arzu Film ve Hülya Koçyiğit ile Selim Soydan'a ait Gülşah Film'e karşı açılan iki ayrı dava, sinema dünyasında büyük yankı uyandırdı.

Avukat Bişar Abdi Alinak tarafından İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'ne verilen dilekçede; "Bizim Aile", "Aile Şerefi", "Neşeli Günler" ve "Gülen Gözler" gibi yapımların izinsiz biçimde televizyon, dijital platformlar ve sosyal medyada yayınlandığı öne sürüldü. Güner Özkul, babasının bu filmlerde yalnızca oyuncu değil, aynı zamanda eser sahibi olduğunu belirterek, hiçbir yayın hakkı izni vermediğinin altını çizdi.

TAZMİNAT VE YAYIN YASAĞI TALEBİ

Hürriyet'in haberine göre, dava dosyasında, izinsiz yayınların durdurulması ve telif hakları ihlalinin giderilmesi istendi. Özkul ayrıca, her iki film şirketinden 20'şer bin TL maddi ve manevi tazminat talep ediyor. Yargılama devam ederken filmlerin gösteriminin engellenmesi için ihtiyati tedbir kararı verilmesi de mahkemeden talep edilen maddeler arasında yer aldı.