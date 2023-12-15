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Muhammed Yakut ile birlikte yağma suçundan tutuklu olan Can Tanrıyar tahliye edildi

15 Aralık 2023 23:14 Güncelleme: 23:15 Abone Ol

Uluslararası seviyede kırmızı bültenle aranan Muhammed Yakut ile birlikte birden fazla kişi tarafından birlikte yağma suçundan tutuklu olarak yargılanan Can Tanrıyar için karar verildi. Tanrıyar'ın ilk duruşmada tahliyesine ve hakkında yurtdışına çıkış yasağı konulmasına karar verildi. Tahliye olduğunu duyan Can Tanrıyar çığlık atarak eşine sarıldı.