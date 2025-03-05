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Muhabirden gerginlik yaşadığı Avşar'a olay yanıt: Bana evlenme teklif etmiştiniz

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Köpeğini gezdirmeye çıkan ünlü oyuncu Hülya Avşar, kendisini görüntüleyen muhabirin "Valla maşallah 18'lik kızlar gibi sek sek gibi sekiyorsunuz" sözlerine sinirlendi. "Senin gibi toy gazetecilerle konuşmak istemiyorum" diyen Avşar'a muhabirin yanıtı ise "Hülya Hanım geçen sene bana evlenme teklif etmiştiniz. Çok şükür meslekte 10 seneyi bitirdim" oldu.

Ünlü oyuncu Hülya Avşar ile kendisini görüntülemeye çalışan muhabir arasındaki diyalog gündem yarattı. Muhabirin "Valla maşallah 18'lik kızlar gibi sek sek gibi sekiyorsunuz. Nasılsınız iyi misiniz?" sorusu Avşar'ı kızdırdı.

"SENİN GİBİ TOY GAZETECİLERLE KONUŞMAK İSTEMİYORUM"

Hülya Avşar "Şaka gibisiniz ya, garip yorumlarınız oluyor ya ona sinirleniyorum. Senin gibi toy, soru sormayı bilmeyen ya da iyi bir şey yaptığını zanneden gazetecilerle konuşmak istemiyorum" ifadelerini kullandı.

"SİZİ KONUŞTURMAK İÇİN BİR ŞEY YAPMADIM"

Muhabirin "Hülya Hanım geçen sene bana evlenme teklif etmiştiniz. Şu an söylediğiniz şeyler... 'Toy' dediniz bana, çok şükür 10 seneyi bitirdim. Ben yanlış bir şey söylediğimi düşünmüyorum ama sizin verdiğiniz tepkiyi de fazla buluyorum. Sizi konuşturmak için de bir şey yapmadım. Sadece sizi görünce 'merhaba' demek istedim." sözleriyle daha da sinirlenen Avşar ise "18'lik kızlar gibi sekiyorsun dedin. Sekiyorsun denmez yürüyorsun denir" diye konuşup arkasını dönüp yürümeye devam etti.

Muhabirden gerginlik yaşadığı Avşar'a olay yanıt: Bana evlenme teklif etmiştiniz
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (9)

Haber YorumlarıMURAT AKYOL:

Ya bu kadını kaaleye alıpta birde haber yapıyorsunuz.En fuzuli kişilerden biri haber yapmaya bile değmez bence.Çocuk naziklik le yaklaşmış her zamnaki şımarıklık tepkisi ile karşılaşmış..Aman boşverin haber yapmaya değmezdide yapmışsınız işte.Her birde o köpeği değil köpek onu gezdiriyor gibi geldi bana.

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Haber YorumlarıARTAC YAPI:

Gündeme gelme çabaları...

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Haber YorumlarıSelim Adanalı:

sekmek topal anlamına geliyor

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Haber Yorumlarıgf48qqpkry:

o 250 gram varya 30 senedir ona bakıyoruz

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Haber YorumlarıCelal Koca:

Haber yapacak bir şey yok mu

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Haber YorumlarıMr Camel:

vay bee hülya da yaşlandı hulya avşar ın gençlik deki güzelliği simdi olsa bütün ünlüler peşinde koşardı.. gerçeksen filmlerine baktım böyle güzel kadın yok piyasada şimdi sekliyormuş hulya haklı gazeteci 10 yil meslekten bir öğrenememiş haha

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Haber YorumlarıFATİH ÇERÇİ:

Başörtü yakışmış..

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Haber Yorumlarılilianne grace:

Hülya yaşlanınca yüz nakli yapıldı sanki Başka biri gibi

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Haber YorumlarıYILDIZ:

Yıldız Tilbe, Hülya Avşar için kapı zili gibi gelen basıyor giden basıyor demişti hakkında :))))

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