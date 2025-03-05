Muhabirden gerginlik yaşadığı Avşar'a olay yanıt: Bana evlenme teklif etmiştiniz

Ünlü oyuncu Hülya Avşar ile kendisini görüntülemeye çalışan muhabir arasındaki diyalog gündem yarattı. Muhabirin "Valla maşallah 18'lik kızlar gibi sek sek gibi sekiyorsunuz. Nasılsınız iyi misiniz?" sorusu Avşar'ı kızdırdı.

"SENİN GİBİ TOY GAZETECİLERLE KONUŞMAK İSTEMİYORUM"

Hülya Avşar "Şaka gibisiniz ya, garip yorumlarınız oluyor ya ona sinirleniyorum. Senin gibi toy, soru sormayı bilmeyen ya da iyi bir şey yaptığını zanneden gazetecilerle konuşmak istemiyorum" ifadelerini kullandı.

"SİZİ KONUŞTURMAK İÇİN BİR ŞEY YAPMADIM"

Muhabirin "Hülya Hanım geçen sene bana evlenme teklif etmiştiniz. Şu an söylediğiniz şeyler... 'Toy' dediniz bana, çok şükür 10 seneyi bitirdim. Ben yanlış bir şey söylediğimi düşünmüyorum ama sizin verdiğiniz tepkiyi de fazla buluyorum. Sizi konuşturmak için de bir şey yapmadım. Sadece sizi görünce 'merhaba' demek istedim." sözleriyle daha da sinirlenen Avşar ise "18'lik kızlar gibi sekiyorsun dedin. Sekiyorsun denmez yürüyorsun denir" diye konuşup arkasını dönüp yürümeye devam etti.