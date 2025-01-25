Muğla Valisi'nden Gazzeli Çifte Anlamlı Jest

Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, Filistin'in Gazzeli İmadeddin Younis ile Köyceğizli Medine Münteha'nın düğününe anlamlı bir jestle destek verdi. Gazze'de ateşkes kararı sonrası evlenmeye karar veren çifte gelin arabası olarak Vali Akbıyık makam aracı TOGG'u gelin arabası olarak tahsis etti.

Menteşe Öğretmenevi'nde düzenlenen nikah törenine katılan Vali Akbıyık, genç çiftin nikah törenine katıldı. Törende konuşma Vali Akbıyık, "Bugün burada sadece bir evliliğe değil, aynı zamanda barışa ve umuda dair bir mesaj verilmesine tanıklık ediyoruz. Gazze'deki zor şartlar nedeniyle ailesi burada olamayan damadımıza ve gelinimize bir ömür boyu mutluluk diliyorum" dedi.

Düğün töreninde duygusal anlar yaşandı. Genç çift, en mutlu günlerinde kendilerine yalnız bırakmayan ve jestiyle destek veren Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık'a teşekkür ederek, bu anlamlı günün kendileri için muhteşem bir hatıra olduğunu ifade etti. - MUĞLA